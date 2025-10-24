La terapia del dolore nella sclerosi multipla: grande partecipazione all’incontro AISM Valle d’Aosta

Giovedì 23 ottobre, nella sala conferenze della BCC di Aosta, si è svolto l’incontro “La terapia del dolore nella sclerosi multipla: trattamenti e benefici”, promosso dall’AISM Valle d’Aosta.

L’appuntamento ha suscitato grande interesse e partecipazione, confermando l’importanza di creare momenti di informazione aperti e accessibili a tutti. Un ringraziamento sincero va a tutte le persone che hanno voluto essere presenti, alle autorità politiche che hanno partecipato con sensibilità e attenzione, e agli esperti che hanno condiviso con il pubblico la loro competenza e la loro esperienza professionale.

Un grazie particolare alla dottoressa Caterina Sgarrito, direttore sanitario del Centro riabilitativo AISM, e al dottor Alessandro Angellotti dell’Azienda USL Valle d’Aosta, per gli interventi chiari e approfonditi che hanno offerto uno sguardo completo sulle possibilità terapeutiche e riabilitative nella gestione del dolore e della spasticità.

Un riconoscimento speciale anche al consigliere Mauro Gelmini, che ha contribuito concretamente all’organizzazione dell’incontro, e al presidente Renato Ramolivaz, sempre in prima linea nel promuovere momenti di confronto e di crescita collettiva.

L’iniziativa ha rappresentato un nuovo passo nel percorso di sensibilizzazione dell’AISM Valle d’Aosta, che continua a essere un punto di riferimento per chi convive con la sclerosi multipla, ma anche un luogo di ascolto, sostegno e speranza per tutta la comunità valdostana.

Il Direttivo Aism VdA