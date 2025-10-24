Il generale Paterna ad Aosta: tra carabinieri e cittadini, sicurezza in prima linea

Questa mattina il Comando Gruppo Carabinieri di Aosta ha accolto una visita speciale: il Generale di Divisione Andrea Paterna, Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, ha incontrato tutto il personale in servizio.

Accolto dal Colonnello Livio Propato, Paterna ha espresso un sincero apprezzamento per l’impegno quotidiano dei carabinieri: «Ho voluto incontrare ciascuno di voi per ringraziarvi personalmente. Il lavoro che svolgete tutti i giorni è fondamentale per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

Il Comandante ha inoltre ricordato l’importanza della vicinanza tra l’Arma e la comunità: «La presenza sul territorio non basta se non c’è empatia con i cittadini. Solo insieme si può garantire una prevenzione efficace». Particolare attenzione è stata rivolta al personale delle Stazioni territoriali, vero e proprio ponte tra istituzioni e comunità locale.

La visita si è trasformata in un momento di confronto e incoraggiamento: Paterna ha sottolineato come il lavoro dei carabinieri non sia solo controllo, ma anche ascolto e collaborazione con i cittadini. «Il nostro obiettivo – ha concluso – è costruire fiducia giorno dopo giorno, perché la sicurezza è un risultato che si ottiene insieme».

Un incontro che ha confermato come la presenza costante e il dialogo siano elementi chiave per rafforzare la fiducia nella forza dell’Arma sul territorio valdostano, tra sicurezza, prevenzione e rapporto umano con la comunità.