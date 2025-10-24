Esercitazione Becca di Nona, martedì risuonano le sirene: nessun coinvolgimento per i cittadini

Martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 17, si terrà la consueta esercitazione tecnica per l’emergenza frana “Becca di Nona”, prevista dal Piano di emergenza intercomunale attivo dal 2002. L’iniziativa, che coinvolge ogni anno i Comuni di Charvensod e Pollein, nasce a seguito dell’alluvione del 2000 e serve a verificare il corretto funzionamento dei sistemi di allerta in caso di rischio idrogeologico.

Per l’edizione 2025, l’esercitazione sarà puramente tecnica: non coinvolgerà i cittadini, ma si limiterà alla verifica delle postazioni provviste di sirene, che verranno messe individualmente in stato di “preallarme” e “allarme”. Durante la prova si potranno quindi udire i segnali sonori, ma non sarà richiesto alcun intervento o spostamento da parte della popolazione.

Le amministrazioni comunali hanno già informato i residenti attraverso i canali istituzionali, invitando tutti a non preoccuparsi nel caso di udito dei segnali acustici. Anche le Forze dell’Ordine sono state avvisate per garantire la regolare gestione dell’attività.

Come già accaduto lo scorso anno, nel 2026 si tornerà invece a un’esercitazione operativa completa, che prevede il coinvolgimento diretto della popolazione e delle strutture di protezione civile, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di preparazione e consapevolezza della comunità rispetto ai rischi naturali legati al territorio.