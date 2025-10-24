Banques et melons

C’è chi chiama la manovra “finanziaria di responsabilità”. Ma, a guardarla bene, quella del governo Meloni somiglia piuttosto a una gigantesca operazione di rastrellamento: soldi presi dove ci sono — nei conti correnti, nei bilanci bancari, nelle tasche dei contribuenti — per coprire i buchi di una politica senza respiro. Altro che responsabilità: è l’arte tutta italiana di mungere sempre gli stessi.

Con la nuova legge di bilancio, il governo ha deciso di aumentare l’Iperf sugli istituti di credito, cioè l’imposta sui profitti straordinari delle banche. Una misura che, a prima vista, qualcuno potrebbe anche applaudire: “finalmente colpiscono i grandi!”. Peccato che, come sempre, i grandi si tutelano e i piccoli pagano. Perché gli istituti non lasciano mai nulla sul tavolo: quello che lo Stato toglie con una mano, le banche se lo riprendono con l’altra — aumentando le commissioni, riducendo gli interessi sui depositi, o inventandosi nuovi costi di gestione.

Il risultato è semplice: l’aumento dell’Iperf non lo pagheranno i banchieri, ma i correntisti. E cioè noi. I cittadini che già versano tasse, imposte, balzelli di ogni genere e che vedono, giorno dopo giorno, lo Stato drenare liquidità anche dai risparmi privati.

Ma la vera “furbata” del governo Meloni è altrove.

L’esecutivo ha deciso di anticipare il gettito fiscale dei prossimi anni: tradotto, chiede alle imprese e alle banche di versare subito parte delle tasse che sarebbero dovute in futuro. È una sorta di prelievo forzoso camuffato da “acconto rafforzato”, che gonfia artificialmente le entrate di quest’anno, così da far quadrare i conti e presentare a Bruxelles un bilancio apparentemente solido.

È la tecnica del rastrellamento preventivo: ti prendo oggi quello che dovresti pagare domani, per far finta che oggi tutto vada bene. Ma domani i soldi non ci saranno più, e i futuri governi — o forse lo stesso Meloni — si ritroveranno a fare i conti con un gettito già bruciato.

Nel frattempo, chi evade il fisco continua a sorridere. Il governo che si vanta di essere “dei patrioti” ha deciso di condonare cartelle esattoriali e arretrati fiscali, cancellando miliardi di euro dovuti da chi le tasse non le ha mai pagate. Una mano tesa agli evasori, un pugno in faccia ai contribuenti onesti.

L’Italia dei condoni continua a marciare: premia chi nasconde, punisce chi dichiara.

C’è un che di bastardo — sì, la parola è dura ma inevitabile — in questa politica economica che toglie ossigeno a chi lavora, risparmia e produce, per difendere un consenso di cartapesta. I meloni servono a tavola, non nelle banche: e questa finanziaria, più che un frutto di stagione, è una spremuta amara fatta sulle spalle del Paese reale.

E mentre Giorgia si fa immortalare tra madonne, tricolori e slogan sulla “nazione forte”, i veri patrioti sono quelli che aprono il conto e trovano nuove spese. D’altronde — verrebbe da dire — con questo governo anche i risparmi sanno di destra: si ritirano, scompaiono e poi non tornano più.

Banche e meloni

Certains parlent d’une “loi de finances de responsabilité”. Mais, à y regarder de plus près, celle du gouvernement Meloni ressemble surtout à une gigantesque opération de ratissage : on prend l’argent là où il y en a — sur les comptes bancaires, dans les bilans des établissements financiers, dans les poches des contribuables — pour combler les trous d’une politique à bout de souffle. La responsabilité, ici, c’est celle de toujours : faire payer les mêmes.

Avec la nouvelle loi de finances, le gouvernement a décidé d’augmenter l’Iperf sur les établissements de crédit, c’est-à-dire l’impôt sur les profits exceptionnels des banques. Une mesure que certains pourraient applaudir : “enfin, on fait payer les grands !”.

Sauf que les grands savent toujours se protéger, et ce sont les petits qui trinquent. Car les banques ne laissent jamais rien sur la table : ce que l’État prend d’une main, elles le récupèrent de l’autre — en augmentant les commissions, en réduisant les taux d’intérêt sur les dépôts, ou en inventant de nouveaux frais de gestion.

Résultat : l’augmentation de l’Iperf ne sera pas payée par les banquiers, mais par les clients. Autrement dit, par nous. Les citoyens qui paient déjà des impôts et voient l’État grignoter jusqu’à leurs économies.

Mais la vraie astuce du gouvernement Meloni se cache ailleurs.

L’exécutif a décidé d’anticiper le recouvrement fiscal des prochaines années : en clair, il demande aux entreprises et aux banques de verser tout de suite une partie des impôts qui seraient dus demain. C’est une sorte de prélèvement forcé déguisé en “acompte renforcé”, qui gonfle artificiellement les recettes de l’année, juste pour présenter à Bruxelles un budget apparemment solide.

C’est la technique du ratissage préventif : on te prend aujourd’hui ce que tu devrais payer demain, pour faire croire que tout va bien. Mais demain, il n’y aura plus rien, et les gouvernements suivants — peut-être le même — devront faire face à des caisses déjà vides.

Pendant ce temps-là, les fraudeurs fiscaux peuvent sourire. Le gouvernement des “patriotes” a choisi de condonner les dettes fiscales et les amendes impayées, effaçant des milliards d’euros dus par ceux qui n’ont jamais versé un centime. Une main tendue aux fraudeurs, un coup de poing aux contribuables honnêtes.

L’Italie des amnisties continue de marcher : on récompense ceux qui cachent, on punit ceux qui déclarent.

Il y a quelque chose de bâtard — oui, le mot est juste — dans cette politique économique qui étouffe ceux qui travaillent, épargnent et produisent, pour préserver un consensus de carton-pâte. Les melons sont faits pour la table, pas pour les banques : cette loi de finances, plus qu’un fruit de saison, est un jus amer pressé sur le dos du pays réel.

Et pendant que Giorgia pose entre madones, drapeaux et slogans sur la “nation forte”, les vrais patriotes, eux, ouvrent leur compte et découvrent de nouveaux frais. Après tout — dirait-on — avec ce gouvernement, même l’épargne a un goût de droite : elle se retire, disparaît, et ne revient jamais.