François Cazzanelli conquista il Kimshung: prima salita assoluta della vetta inviolata nel massiccio del Langtang nepalese

La Sportiva è orgogliosa di annunciare che l’atleta François Cazzanelli, alpinista valdostano e guida alpina classe 1990, ha conquistato per la prima volta la vetta del Kimshung (6.781m), cima remota e finora inviolata del massiccio del Langtang, a nord di Kathmandu, in Nepal.



Il traguardo è stato raggiunto nella giornata di martedì 21 ottobre alle 12.30 ora locale, con il supporto di un affiatato team di alpinisti. Al fianco di François in questa ascensione storica, ci sono infatti l’alpinista friulano Giuseppe Vidoni, residente a Courmayeur, e una squadra più ampia di guide alpine valdostane: Marco Camandona, Stefano Stradelli, Roger Bovard ed Etienne Janin. Mentre Cazzanelli e Vidoni si sono diretti con successo verso la cima del Kimshung, il resto del team ha invece tentato la salita alla cresta Nord Est dello Yansa Tsenji (6.567 m), fermandosi circa 200 metri sotto la vetta a causa delle condizioni non ottimali della neve, delle difficoltà tecniche elevate e della mancanza di sicurezza.



Al termine di quello che rappresenta il settimo tentativo complessivo di ascesa sulla montagna, François Cazzanelli, che aveva già tentato la salita nel 2015, 2016 e 2024, conquista il Kimshung al suo quarto tentativo personale, firmando una nuova, storica pagina dell’alpinismo mondiale. Si tratta della prima salita assoluta di questa vetta remota, tecnica e finora inesplorata: un’impresa che unisce determinazione, visione e coraggio, in linea con i valori di passione, esplorazione e rispetto per la montagna che da sempre definiscono l’alpinismo nella sua forma più autentica.



“Lo scorso anno siamo arrivati a un passo da quel sogno che cullavo da tempo.” commenta François Cazzanelli. “Nei mesi scorsi è cresciuta sempre più la voglia di riprovarci e abbiamo deciso di ripartire, insieme anche a Marco (Camandona) un grande amico oltre che esperto alpinista. Il Kimshung, per me, rappresenta molto più che una vetta conquistata, dietro questa montagna ci sono tante storie che per un motivo o per l’altro avevano influito sulla mia ascesa. Siamo fieri di aver raggiunto questo traguardo, di aver portato un po’ di Valle d’Aosta e di Italia in cima al Kimshung, finora mai scalato”.



La Sportiva, che condivide una connessione profonda con la montagna e che nel corso della propria storia ha accompagnato generazioni di alpinisti nelle proprie imprese, è fiera di supportare l’intero team attraverso la fornitura di tutto l’equipaggiamento necessario per affrontare le condizioni estreme dell’Himalaya con massima sicurezza, comfort e prestazioni affidabili.