DIY Vibes, la manualità è un gioco da ragazzi

Da novembre a marzo lo SpaziØrsoEdu, presso la Collegiata dei Ss. Pietro e Orso di Aosta, si trasforma in un'officina di creatività dove le idee prendono forma. Un’occasione unica per ragazze e ragazzi tra i 12 e i 16 anni per scoprire l'artigianato in modo nuovo, divertente e coinvolgente.

Ogni mese sarà dedicato a una tecnica artigianale diversa e guidato da un artigiano esperto: si potrà sperimentare, creare, modellare e dare vita a oggetti unici con le proprie mani. Non solo un modo per imparare, ma anche per stare insieme, mettersi alla prova e scoprire quanto è figo lavorare con le mani e dare forma ai diversi materiali, in un ambiente stimolante e accogliente.





Di seguito il programma:

🔹 ECO LAB – laboratorio di tinture naturali ed eco-friendly

Sabato 8 novembre + martedì 11, 18 e 25 e 13, 20 e 27 novembre dalle 15.00 alle 18.00

con Fiori, Fili e Colori di Ilaria Brunet





🔹 2DART – laboratorio di arte bidimensionale con legni di scarto

Sabato 6 dicembre + martedì 9, 16, 23 e 30 e giovedì 11 e 18 dicembre dalle 15.00 alle 18.00

con Bobo Pernettaz





🔹 MANI D’ARGILLA –atelier di modellazione della ceramica

Sabato 3 gennaio + martedì 6, 13, 20 e 27 e giovedì 8, 15, 22 e 29 gennaio dalle 15.00 alle 18.00

con LAB5Atelier di Silvia Fiore





🔹 LEATHER LAB – atelier di lavorazione del cuoio dal materiale grezzo all’oggetto unico

Sabato 7 febbraio + martedì 10, 17 e 24 e giovedì 12, 19 e 26 febbraio dalle 15.00 alle 18.00

con Le Cuir D’Andres di Aldo Andre Villegas Castiglioni





🔹 PAPER POP – laboratorio di sculture di carta 3D e giochi di volumi

Sabato 7 marzo + martedì 10, 17, 24 e 31 e giovedì 12, 19 e 26 marzo dalle 15.00 alle 18.00

con I Tridimensionati



L’incontro del primo sabato del mese è gratuito, gli incontri successivi hanno un costo di 8€ a ragazzo.

L’obiettivo di questo progetto promosso dal MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano non è solo imparare una tecnica, ma soprattutto vivere un’esperienza condivisa, costruire relazioni, ascoltare, collaborare, e prendersi il tempo per creare con cura e attenzione. Un’occasione per scoprire, sperimentare e crescere insieme.

Perché lavorare con le mani non è solo artigianato: è educazione, libertà e immaginazione.



Per informazioni chiamare il museo al numero 0165 1835122 o scrivere a atelier@lartisana.vda.it.

La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività all’indirizzo www.lartisana.vda.it/calendario.