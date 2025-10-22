“CHALLENGE – Il linguaggio e il suo doppio”: ridefinire la “sfida” attraverso le arti performative

Cambiare la denotazione della parola “sfida” è essa stessa una sfida. Il passaggio, attraverso le arti performative, dalla sua accezione più negativa e pericolosa – in particolare quella racchiusa nella sua traduzione inglese, la challenge dei social, vissuta come molto vicina alla dinamica del controllo e del bullismo – ad una più propositiva, costruttiva e liberatoria è l’obiettivo del progetto CHALLENGE – Il linguaggio e il suo doppio, che si delinea in cinque appuntamenti dedicati a giovani e giovanissimi coinvolgendo tre classi del LICAM con laboratori e workshop seguiti da momenti gratuiti aperti a tutti.

“Vogliamo partire dalla parola challenge, sfida appunto, per invitare i ragazzi a riflettere sull'inversione del senso che la parola porta con sé, sulla appropriazione in positivo del termine che attiene ad una propria volontà e non all’accettazione della volontà altrui: un modo per invitare al pensiero, alla raccolta delle proprie forze interiori e fisiche che non siano una prova di potenza ma un esercizio di grazia, una possibilità di azione e di miglioramento personale”, spiegano gli organizzatori del Teatro instabile di Aosta.

Il primo appuntamento, “Il corpo reale per la danza”, è in programma martedì 28 ottobre nello Spazio Plus. La mattina i ragazzi saranno coinvolti nel workshop proposto da ZED Festival, dove saranno guidati alla scoperta delle tecnologie di motion capture e digitalizzazione del corpo per la creazione di avatar 3D. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, gli avatar realizzati e animati verranno posizionati in un ambiente 3D e la scena creata verrà mostrata al pubblico. Ingresso libero e gratuito.

CHALLENGE – Il linguaggio e il suo doppio è un progetto di Teatro instabile di Aosta, sostenuto dall’Assessorato per i Beni e le attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dal progetto europeo circusnext – European Circus Label, da Plus Aosta e dal Comune di Aosta.