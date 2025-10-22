Poste Italiane: nuovamente operativo l’ufficio postale Polis di Issime

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Issime, completamente rinnovato e potenziato grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane che mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Gli interventi hanno riguardato la tinteggiatura della sala al pubblico e degli spazi di back office, la sostituzione dei corpi illuminanti, la posa di una nuova pavimentazione, l’installazione di una porta di sicurezza sulla linea di banconeria e la creazione di nuove postazioni ribassate per favorire un contatto più agevole e diretto con la clientela.

L’ufficio postale di Issime, situato in via Capoluogo 5, torna dunque a disposizione dei cittadini con i consueti orari di apertura: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45.

Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, il nuovo sportello Polis permette di accedere anche ai principali servizi della Pubblica Amministrazione, come quelli dell’INPS e dell’anagrafe, rendendo più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Con questa riapertura, Poste Italiane conferma il proprio impegno nel garantire la presenza capillare sul territorio e nel contrastare il progressivo abbandono delle aree interne, valorizzando la prossimità come elemento centrale della propria missione.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea nel 2022, il progetto Polis ha già interessato oltre 5.400 uffici postali in tutta Italia e prevede, entro la fine del 2026, la realizzazione complessiva di 7.000 sportelli modernizzati e digitali.