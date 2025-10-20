Valle d’Aosta, la regina per l'acquisto di auto usate

Chi l’avrebbe detto? La Valle d’Aosta non è solo montagne, castelli e vigneti, ma anche una delle regioni più “motorizzate” d’Italia… almeno sul fronte delle auto usate. Nei primi otto mesi del 2025 si sono registrati 5.351 passaggi di proprietà, una leggera crescita dello 0,7% rispetto al 2024. E se rapportiamo il tutto alla popolazione maggiorenne, scopriamo il vero primato: 509 passaggi ogni 10.000 abitanti, a pari merito con il Trentino-Alto Adige. La media nazionale? Solo 419. Insomma, i valdostani amano cambiare auto quasi quanto amano cambiare sentieri di montagna.

A livello provinciale, Aosta sale sul podio, terza in Italia dopo Nuoro e Trento, davanti a città molto più grandi e densamente popolate. Un segnale chiaro: in Valle d’Aosta, anche le quattro ruote hanno il loro bel ritmo.

Ma non è tutto oro quel che luccica. L’analisi CARFAX ci ricorda che nel mercato dell’usato non manca qualche trabocchetto. Il 47% dei veicoli visionati dall’inizio dell’anno presenta criticità: il 32% ha subito danni, il 3% ha chilometraggio sospetto, e non mancano le auto importate dall’estero. Insomma, dietro il volante potrebbe nascondersi qualche piccolo “fantasma” della storia della macchina.

Classifica prime 10 REGIONI per numero di passaggi di proprietà ogni 10.000 residenti

I marchi più “sotto la lente” sono Fiat (11%), Audi (9%), BMW (9%), Mercedes-Benz (8%) e Volkswagen (8%), mentre l’età media delle vetture è di 9 anni e percorrono in media 119.000 chilometri. Tradotto in termini pratici: se compri un’auto usata in Valle d’Aosta, fai attenzione… e magari tieni un buon meccanico a portata di mano.

Marco Arban di CARFAX avverte: “Il mercato dell’usato è un’opportunità per le famiglie, ma quasi metà dei veicoli presenta criticità. Noi aiutiamo dealer e acquirenti a fare scelte più sicure e promuoviamo la trasparenza”. In altre parole, valdostano avvisato mezzo salvato: se vuoi evitare sorprese, fai il bravo esploratore anche tra i passaggi di proprietà, non solo tra i sentieri delle nostre montagne.

Tra le Alpi e i tornanti della vita quotidiana, la Valle d’Aosta si conferma una regione dove il mercato delle auto usate non dorme mai… e dove guidare con attenzione non è mai stato così importante.