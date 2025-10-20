Un giorno al MegaMuseo, tra storia e solidarietà

C’è un filo sottile ma profondo che unisce la memoria antica alla forza del presente: è il desiderio di conoscenza, di condivisione, di comunità. Così sabato 18 ottobre, un gruppo di soci dell’AISM – accompagnati da volontari e amici – ha vissuto un pomeriggio diverso, intenso e pieno di emozione, tra le suggestioni del MegaMuseo di Aosta e dell’area megalitica di Saint-Martin de Corléans, uno dei siti archeologici più affascinanti d’Europa.

Guidati dalla competenza e dalla passione di Felicity Roullet, i partecipanti hanno potuto riscoprire le radici più profonde della nostra civiltà alpina, immergendosi in un percorso che parla di rituali, spiritualità e senso del tempo. Ma, oltre alla bellezza del luogo, ciò che ha reso speciale la visita è stato lo spirito con cui è stata vissuta: un’occasione per stare insieme, conoscersi meglio e condividere momenti di serenità al di là della malattia.

L’AISM Valle d’Aosta, ancora una volta, dimostra che la cultura può essere una forma di cura, capace di unire le persone e di aprire finestre di leggerezza e speranza.

E proprio nel segno della sensibilizzazione e dell’informazione, giovedì 23 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, nella sala conferenze della BCC di Aosta (via Garibaldi n. 3), si terrà l’incontro dal titolo “La terapia del dolore nella Sclerosi multipla: trattamenti e benefici”.

Un appuntamento pensato per approfondire il tema del dolore e della spasticità nella sclerosi multipla, affrontando – con linguaggio chiaro e concreto – terapie farmacologiche, approcci riabilitativi e soluzioni posturali che possono migliorare la qualità di vita.

All’incontro interverranno il Dott. Alessandro Angellotti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e la Dott.ssa Caterina Sgarito, direttore sanitario del centro riabilitativo AISM Valle d’Aosta.

Due momenti, dunque, apparentemente diversi ma uniti da un’unica direzione: prendersi cura delle persone, nel corpo e nello spirito, con la forza della conoscenza, dell’ascolto e della solidarietà.