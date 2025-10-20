Grande partecipazione Gressan che ha celebrato i suoi donatori: una giornata di cuore, gratitudine e comunità

Un gesto che vale una vita: sabato 18 ottobre 2025 la 40ª Giornata del Donatore organizzata dall’Avis Comunale di Gressan ha celebrato la solidarietà con cerimonia, riconoscimenti e musica, per ringraziare chi dona senza chiedere nulla in cambio.

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.” (Vangelo di Matteo 10,8)

Papa Francesco lo ricorda spesso: “Donare è un modo per uscire da sé stessi e aprirsi all’amore verso gli altri.”

C’è un proverbio che dice: “Il sangue non mente.” Ma nel caso dei donatori, il sangue racconta una verità ancora più grande: non mente, ma salva. È la prova concreta che la solidarietà scorre nelle vene, silenziosa ma indispensabile, come un fiume che continua a dare vita.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, del Direttore della Struttura Complessa e del Dipartimento di Patologia Clinica, Pierluigi Berti, e dei sindaci di Gressan e Jovençan, rispettivamente René Cottino e Stefano Belli. La loro presenza ha sottolineato l’importanza della donazione e del volontariato, dimostrando come istituzioni e cittadini possano collaborare per il bene della comunità.

Un ruolo centrale nell’organizzazione è stato svolto dal direttivo dell’Avis Gressan, guidato dalla presidente Marisa Zambon, animatrice e vulcanica leader dell’associazione. Accanto a lei, il vicepresidente Francesco Panella, il tesoriere Roberto Coletta, la segretaria Monica Cuneaz e i consiglieri Ingrid Bredy, Alessandra Oreiller, Angelo Soreca, Nancy Oreiller Bal e Jeannette Curtaz hanno coordinato l’evento e le attività dell’associazione con entusiasmo e dedizione.

Le celebrazioni sono iniziate alle 18:00 davanti al monumento Avis, antistante il Municipio, dove donatori, autorità e cittadini hanno reso omaggio a chi dona una parte di sé per gli altri. È seguito il concerto della Corale “Louis Cunéaz et Frustapot de Gressan”, momento di comunità e armonia.

Nella sala consiliare si è tenuta la cerimonia ufficiale, con i saluti delle autorità e la consegna delle benemerenze ai soci che hanno raggiunto importanti traguardi di donazioni. La giornata si è conclusa con una cena al ristorante Pezzoli, riunendo donatori e famiglie in un clima di amicizia e gratitudine.

🏅 I donatori premiati

L’Avis di Gressan ha voluto rendere omaggio ai protagonisti della solidarietà:

8 donazioni – Medaglia in rame: Roberto Belletti, Christiane Bianquin, Michele Esposito, Sophie Leonilda Jocallaz, Luca La Marra, Breen Lucianaz, Mathias Lucianaz, Fabio Scolaro, Manuel Tovagliari, Alice Zorzettig

16 donazioni – Medaglia in argento: Elisa Balbis, Ida Bich, Edy Borbey, Fabio Dayné, Camilla De Pieri, Vito Dilena, Fabrizio Laurenzio, Chiarina Mancuso, Monica Mondet, Alessandra Oreiller, Tania Pegoraro, Nicoletta Perico

36 donazioni – Medaglia in argento dorato: Silvano Bassi, Greta Garino, Anita Rey, Mirko Sergi, Jasmine Tessarin, Daniele Vallet, Francesco Varamo, Crescenzo Villano, Gianni Villanova, Emilio Martino Zambon

50 donazioni – Medaglia in oro: Tiziana Annovazzi, Paz Alejandro Camilo Arregiu, Stefano Belli, Fabio Berlier, Flavia Bonato, Veronica Bonin, Andrea Careri, Roberto Coletta, Monica Cuneaz, Jeannette Curtaz, Salvatore Fonte

75 donazioni – Medaglia in oro rubino: Valter Gyppaz, Elisiario Francesco Nardone, Claudia Quendoz

100 donazioni – Medaglia in oro smeraldo: Roberto Gorraz

120 donazioni – Medaglia in oro diamante: Attilio Viglino

Ogni nome è una storia, ogni goccia di sangue un ponte verso qualcun altro. La Avis Gressan celebra la vita, quella che scorre dentro di noi e quella che si rigenera grazie a chi non esita a donare.

Come ricorda Papa Francesco: “Chi dona non perde mai: semina vita anche dove non la conosce.”