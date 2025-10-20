Balzo avanti per Aosta nel rapporto Ecosistema urbano 2025

Sommario: La città festeggia un avanzamento storico nella qualità ambientale, frutto della visione lungimirante della giunta Nuti e della guida del nuovo sindaco Raffaele Rocco, che promette di consolidare i successi e affrontare le sfide ancora aperte.

Aosta, 20 ottobre 2025 – Un risultato che fa sorridere e guardare avanti con fiducia: Aosta compie un vero balzo nel rapporto “Ecosistema urbano” 2025, passando all’11° posto nella classifica nazionale dei capoluoghi di provincia, con un punteggio di 68,08. Un progresso straordinario, che certifica la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni e il valore delle scelte della giunta uscente guidata da Gianni Nuti.

«Questo balzo in avanti – commenta il sindaco Raffaele Rocco – è il frutto di anni di impegno e visione, che hanno reso Aosta più vivibile, attenta all’ambiente e alla salute dei cittadini. Intendiamo proseguire su questa strada, valorizzando ciò che è stato realizzato e lavorando sulle criticità che restano».

I punti di forza di Aosta nel rapporto 2025

ZTL: 5° posto per metri quadrati ogni 100 abitanti

Qualità dell’aria: 12° per PM10 e 14° per PM2,5

Uso efficiente del suolo: 17° posto

Raccolta differenziata, trasporto pubblico e dispersione idrica: 19° posto

Piste ciclabili: 29° posto

Ozono (giorni di superamento media): 24° posto

Le criticità da affrontare

Trasporto pubblico (numero di passeggeri): 67° posto

Consumi idrici: 68° posto

Numero di alberi in aree pubbliche: 76° posto

Isole pedonali: 88° posto

«Su questo fronte – aggiunge Rocco – programmeremo un censimento aggiornato del verde cittadino, per pianificare nuove piantumazioni nelle zone più carenti e rendere Aosta ancora più verde».

Non è solo una questione di numeri: è il segno tangibile di un percorso iniziato con Nuti, che ha saputo gettare le basi per una città più sostenibile, e ora rilanciato da Rocco, pronto a scrivere il prossimo capitolo della nostra comunità. «Gratificare l’Amministrazione nel suo complesso significa riconoscere il lavoro di chi ha creduto in Aosta, ma anche dare forza e direzione a chi oggi guida la città», conclude il sindaco.

Aosta, quindi, non si accontenta: celebra il successo, ringrazia il passato e guarda al futuro con energia, determinazione e lo sguardo puntato su un obiettivo chiaro: una città più verde, più pulita e più vivibile per tutti i suoi cittadini.