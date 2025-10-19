Il Traforo del Monte Bianco, simbolo di collegamento tra Italia e Francia e di ingegneria d’eccellenza, è finito sotto i riflettori non per la sua straordinaria importanza infrastrutturale, ma per il tanfo insopportabile di corruzione che lo avvolge. Appalti gonfiati, subappalti opachi, fatture false: la cronaca giudiziaria ci racconta di ex dirigenti e imprenditori che hanno pensato bene di trasformare la gestione della galleria in un proprio terreno di caccia personale. Un copione vecchio quanto la politica italiana, ma purtroppo ancora più attuale di quanto vorremmo ammettere.

E mentre i corruttori si agitano nei loro uffici, tra email ambigue, strette di mano sospette e regali camuffati da “favori”, qualcuno ha avuto il coraggio di dire no. Emily Rini, presidente della Società Italiana del Traforo del Monte Bianco, ha mantenuto saldo il timone della legalità. Non ha ceduto alle pressioni, agli insulti, alle provocazioni; ha deciso di non piegarsi. Bene ha fatto a promettere il pugno duro: se c’è una cosa che questi corrotti temono più della giustizia, è l’integrità che non si scalfisce.

La vicenda del Traforo non riguarda solo una galleria o pochi nomi sul registro degli indagati: è lo specchio di un sistema che ha legittimato troppo a lungo il favoritismo e il malaffare. È lo stesso sistema che permette a chi ha incarichi pubblici di pensare che la propria posizione dia diritto a un trattamento speciale, che faccia scivolare tra le maglie delle regole le proprie azioni senza conseguenze.

Qui, in Valle d’Aosta, è tempo di smettere di girare la testa dall’altra parte. La corruzione non è un dettaglio da cronaca; è una metastasi che corrode istituzioni, economie e fiducia dei cittadini. E il danno non è solo materiale: la corruzione riduce la qualità dei servizi, mette a rischio la sicurezza, indebolisce il tessuto sociale e manda un messaggio devastante alle nuove generazioni. Chi pensava che la gestione di una galleria fosse solo un fatto tecnico oggi scopre che può essere terreno di intrighi e giochi di potere.

Emily Rini oggi rappresenta qualcosa di raro: la dimostrazione che si può governare con integrità, anche quando tutto intorno sembra muoversi in un pantano di favoritismi e menzogne. La sua determinazione deve essere un faro: la Valle d’Aosta può essere protagonista non solo per la sua bellezza e le sue montagne, ma anche per la capacità di difendere la legalità e il bene comune.

Che la lezione sia chiara: i corruttori possono provare a giocare sporco, ma prima o poi qualcuno mette in scena la partita giusta. Il pugno duro annunciato da Rini non è un atto simbolico: è la promessa che chi spera di aggirare regole e moralità pagherà il conto. E stavolta, la partita non si gioca nelle stanze chiuse del potere, ma alla luce del sole, davanti agli occhi dei cittadini.

In conclusione, chi si crede al di sopra della legge deve sapere che l’epoca del permissivismo è finita. Il Traforo del Monte Bianco è la metafora di un’Italia e di una Valle d’Aosta che non possono più tollerare corruttori e corrotti. Servono coraggio, trasparenza, controlli rigorosi e responsabilità chiara. E se la determinazione di Rini è un esempio, che sia contagiosa: perché solo così i corruttori sapranno che il gioco è finito e la legalità ha finalmente ripreso il suo posto.

Corruttori e corrotti - il Traforo che puzza di malaffare

Le Tunnel du Mont-Blanc, symbole de liaison entre l’Italie et la France et exemple d’ingénierie d’excellence, se retrouve sous les projecteurs non pour son importance infrastructurelle exceptionnelle, mais pour l’odeur insupportable de corruption qui l’enveloppe. Marchés gonflés, sous-traitances opaques, factures falsifiées : la chronique judiciaire nous raconte que d’anciens dirigeants et entrepreneurs ont jugé bon de transformer la gestion de la galerie en leur terrain de chasse personnel. Un scénario vieux comme la politique italienne, mais malheureusement encore plus actuel que nous voudrions l’admettre.

Et tandis que les corrupteurs s’agitent dans leurs bureaux, entre e-mails ambiguës, poignées de main suspectes et cadeaux déguisés en « faveurs », quelqu’un a eu le courage de dire non. Emily Rini, présidente de la Société Italienne du Tunnel du Mont-Blanc, a maintenu fermement le gouvernail de la légalité. Elle n’a cédé ni aux pressions, ni aux insultes, ni aux provocations ; elle a décidé de ne pas se plier. Elle a eu raison de promettre le poing dur : s’il y a bien une chose que ces corrompus craignent plus que la justice, c’est l’intégrité qui ne se laisse pas ébranler.

L’affaire du Tunnel ne concerne pas seulement une galerie ou quelques noms inscrits au registre des personnes mises en examen : elle reflète un système qui a trop longtemps légitimé le favoritisme et le malfaiteur. C’est le même système qui permet à ceux qui occupent des fonctions publiques de penser que leur position leur donne droit à un traitement spécial, laissant passer leurs actions au travers des mailles des règles, sans aucune conséquence.

Ici, en Vallée d’Aoste, il est temps de cesser de détourner le regard. La corruption n’est pas un détail de chronique : c’est une métastase qui ronge les institutions, l’économie et la confiance des citoyens. Et le préjudice n’est pas seulement matériel : la corruption réduit la qualité des services, met en danger la sécurité, affaiblit le tissu social et envoie un message dévastateur aux nouvelles générations. Ceux qui pensaient que la gestion d’une galerie n’était qu’une affaire technique découvrent aujourd’hui qu’elle peut devenir un terrain d’intrigues et de jeux de pouvoir.

Emily Rini représente aujourd’hui quelque chose de rare : la démonstration qu’on peut gouverner avec intégrité, même lorsque tout autour semble s’enliser dans un marécage de favoritismes et de mensonges. Sa détermination doit être un phare : la Vallée d’Aoste peut être protagoniste non seulement pour sa beauté et ses montagnes, mais aussi pour sa capacité à défendre la légalité et le bien commun.

Que la leçon soit claire : les corrupteurs peuvent essayer de jouer sale, mais tôt ou tard quelqu’un met en scène la partie juste. Le poing dur annoncé par Rini n’est pas un acte symbolique : c’est la promesse que ceux qui espèrent contourner les règles et la morale paieront leur dû. Et cette fois, la partie ne se joue pas dans les bureaux fermés du pouvoir, mais à la lumière du soleil, devant les yeux des citoyens.

En conclusion, ceux qui se croient au-dessus des lois doivent savoir que l’ère du permissivisme est terminée. Le Tunnel du Mont-Blanc est la métaphore d’une Italie et d’une Vallée d’Aoste qui ne peuvent plus tolérer les corrompus et les corrupteurs. Il faut du courage, de la transparence, des contrôles rigoureux et une responsabilité claire. Et si la détermination de Rini est un exemple, qu’elle soit contagieuse : car seulement ainsi les corrupteurs sauront que le jeu est terminé et que la légalité a enfin repris sa place.