Al via “Ascoltami”: screening gratuito dell’udito per i valdostani

Ascoltare bene è una delle chiavi per vivere pienamente: relazioni, lavoro e vita quotidiana dipendono anche dalla qualità dell’udito. È proprio per questo che ad Aosta prende il via il progetto “Ascoltami”, iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione uditiva con screening gratuiti dell’udito per la popolazione, promossa da Amplifon insieme a Jesurum Leoni Comunicazione, e con il patrocinio della Città di Aosta.

Il progetto, partito con successo nella Città Metropolitana di Milano, dove hanno aderito quasi quaranta Comuni, ora si estende in tutta Italia, portando l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: l’ipoacusia, ovvero il calo uditivo, che si sviluppa gradualmente e spesso passa inosservato. Se non trattata, può avere importanti conseguenze sulla qualità della vita. Oggi circa il 12% degli italiani, quasi 7 milioni di persone, convivono con una qualche forma di perdita uditiva.

“In Amplifon ci impegniamo ogni giorno ad aiutare le persone a riscoprire tutte le emozioni dei suoni, offrendo le migliori tecnologie e servizi – spiega Ennio Caiolo, General Manager di Amplifon Italia – Sentire bene significa non solo recuperare l’udito, ma anche vivere pienamente le relazioni con le persone care. Siamo felici di collaborare a un progetto come ‘Ascoltami’, perfettamente in linea con la nostra missione, grazie alla professionalità dei nostri audioprotesisti.”

Anche l’agenzia promotrice si mostra entusiasta: “Siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto virtuoso e ringraziamo Amplifon, che si conferma innovatrice nei progetti di Pubblico-Privato – dichiara Tommaso Isacco Leoni, amministratore di Jesurum Leoni Comunicazione. – Grazie alla Città di Aosta e a tutte le realtà che hanno già aderito, oggi oltre quaranta, possiamo offrire ai cittadini screening gratuiti.”

Per partecipare, i cittadini possono inviare un messaggio WhatsApp o SMS al numero 351-3655676, oppure un’email a ascoltami@jesurum-leoni.com, indicando il comune di appartenenza, e prenotare il loro screening gratuito fino a esaurimento posti.

Il progetto è interamente sostenuto da Amplifon e rientra nelle iniziative dell’azienda volte a promuovere la prevenzione e il benessere delle persone, sottolineando come la cura dell’udito sia un aspetto fondamentale della salute e della qualità della vita.