Cinema e Spettacoli: Apertura Vendite per Grandi Eventi a Partire dal 22 Ottobre

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ricorda che presso la biglietteria del Teatro Splendor, è in corso la vendita degli abbonamenti per la sezione Spectacle della Saison Culturelle 2025/2026. La campagna sta riscontrando un ottimo successo, a conferma del gradimento per le proposte inserite nel programma della stagione. Sono tuttora acquistabili gli abbonamenti RIDEAU, MUSICA LEGGERA, MUSICA CLASSICA e DANZA & VARIETÀ.

Si comunica inoltre che, a partire dalle ore 13.30 di mercoledì 22 ottobre, sarà possibile acquistare gli abbonamenti concernenti la sezione Cinéma. L’abbonamento è nominativo e non cedibile e per l’emissione occorre presentare una fotografia.

Abbonamento 50 giornate e 50 film: intero € 150 | ridotto € 120

Sempre dalle ore 13.30 di mercoledì 22 ottobre, saranno in vendita anche i biglietti per lo spettacolo di teatro francese Ni mégère, ni apprivoisée, in programma giovedì 6 novembre alle ore 20.30 e per il musical Legend – the Show, grande omaggio orchestrale a Michael Jackson con la voce straordinaria dell’impersonator Wendel Gama, previsto in data giovedì 13 novembre alle ore 20.30, entrambi presso il Teatro Splendor di Aosta.