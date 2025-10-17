Colle del Gran San Bernardo: chiusura invernale sulla statale 27

Ogni anno, con l’arrivo dell’inverno, la chiusura del Colle del Gran San Bernardo diventa un evento atteso dagli operatori della strada e dai residenti. Dopo la riapertura estiva dello scorso giugno, che aveva permesso a turisti, pendolari e commercianti di tornare a transitare liberamente, il provvedimento di chiusura comporta inevitabili conseguenze: rallentamenti dei trasporti, deviazioni obbligatorie e la necessità di pianificare percorsi alternativi per raggiungere la Svizzera.

Anas e il gestore stradale svizzero hanno programmato la consueta chiusura invernale del Colle, situato a circa 2.400 metri sul livello del mare, sulla statale 27 “del Gran San Bernardo”. Il provvedimento sarà in vigore a partire dalle ore 8:00 di lunedì 20 ottobre 2025.

In Italia la chiusura interesserà i 7,5 chilometri di strada compresi tra Cerisey, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, e il confine di Stato. Per continuare a raggiungere la Svizzera, gli automobilisti dovranno imboccare il raccordo autostradale al km 19,800 della statale 27, sempre a Saint-Rhémy-en-Bosses, e proseguire tramite il traforo del Gran San Bernardo (T2).

La chiusura permette agli operatori su strada di Anas di smontare, già a partire dalla prossima settimana, barriere laterali e segnaletica verticale, elementi che rischierebbero di essere danneggiati da slavine e valanghe durante l’inverno. Gli allestimenti saranno rimontati per la riapertura al transito prevista per giugno 2026, garantendo così sicurezza e continuità per il prossimo periodo estivo.

Lo scorso anno, con la riapertura della statale, si è registrato un immediato ritorno del turismo e una ripresa dei collegamenti economici transfrontalieri, dimostrando quanto il Colle sia strategico per la Valle d’Aosta e per i flussi tra Italia e Svizzera. La chiusura invernale è dunque fondamentale non solo per la sicurezza, ma anche per preservare l’infrastruttura e garantire una stagione estiva efficiente.

Anas ricorda inoltre l’importanza della guida responsabile: niente distrazioni, alcol o droghe, per la sicurezza di tutti. L’evoluzione della situazione del traffico è consultabile in tempo reale tramite l’app “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, mentre il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile al numero verde 800.841.148.