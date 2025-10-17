Il mercatino del libro usato “Re-book” compie sette anni

Dal 24 al 26 ottobre torna l’appuntamento con il mercatino del libro usato “Re-book” che quest’anno festeggia la settima edizione.

Come nelle passate edizioni la manifestazione, organizzata in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Forrestgump VDA, sarà ospitata nel salone polivalente della Biblioteca comunale di viale Europa “Ida Désandré”.

“Re-book” intende dare valore ai volumi donati dai privati alla biblioteca, ma che non è stato possibile inserire nell’inventario del sistema bibliotecario valdostano perché obsoleti, sovrabbondanti o fuori catalogo e, per questo, destinati al macero. L’appuntamento, inoltre, costituisce anche un’occasione di rilancio della preziosa attività delle biblioteche comunali, intese come luoghi di cultura e informazione, ma anche di socialità, solidarietà e scambio, spazi dove i libri vivono e circolano, dove leggere diventa gesto concreto di cura dell’ambiente (riducendo sprechi culturali) e della comunità.

L’edizione 2025 prevede una grande novità: oltre al rinnovo quotidiano dell’assortimento di libri, introdotto già nel 2024 per garantire maggiore interesse a tutte le giornate e più opportunità di trovare opere interessanti per tutti i visitatori, da quest’anno l’offerta minima per assicurarsi i volumi scenderà a un solo euro sia per i libri per adulti sia per quelli per bambini, indipendentemente dal prezzo di copertina, a fronte dei tre euro previsti fino allo scorso anno.

Il 50% del ricavato sarà destinato all’acquisto, da parte dell’associazione, di testi e/o abbonamenti a periodici che saranno poi donati gratuitamente al Comune di Aosta, mentre il restante 50% sarà utilizzato da Forrestgump VdA per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla buona riuscita dell’iniziativa e per le proprie finalità istituzionali.

Rispetto al passato, l’iniziativa è stata concentrata su tre giorni, ma l’orario è stato ampliato, e sarà dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18 per tutto il fine settimana.