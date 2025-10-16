La Valle d’Aosta alla prima edizione di “Aprèski / Milano Mountain Show”

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, presso il Big Theatre – MIND, Milano Innovation District (Rho Fiera), una rappresentanza valdostana parteciperà alla prima edizione di Aprèski | Milano Mountain Show.

La presenza della Regione Valle d’Aosta all’evento ha visto l’impegno congiunto dell’Assessorato al Turismo, Sport e Commercio e dell’Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile per raccontare la realtà e l’offerta turistica invernale della nostra regione in un panel dal titolo “Valle d’Aosta ti porta a un altro livello”, insieme all’Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta (ASIVA).

La Regione si presenta al pubblico dell’Aprèski | Milano Mountain Show proponendosi come una destinazione unita negli intenti e negli sforzi, dove la pluralità delle voci provenienti dai vari territori non è un motivo di concorrenza interna, ma piuttosto un asset di un’offerta turistica e sportiva completa e variegata.

Testimonial della Valle d’Aosta all’importante appuntamento milanese sono due protagonisti dello sci alpino valdostano e italiano: Guglielmo “Gugu” Bosca, azzurro di Coppa del Mondo, e Giorgia Collomb, slalomista già oro, quest’anno, nella gara a squadre dei Mondiali di Saalbach-Hinterglemm.

Giulio Grosjacques, Assessore al Turismo, Sport e Commercio, commenta “In Valle d’Aosta la stagione invernale prenderà ufficialmente il via il 25 ottobre con l’apertura degli impianti di Breuil-Cervinia. Tra novembre e i primi giorni di dicembre, i grandi comprensori sciistici, insieme alle piccole stazioni, completeranno l’offerta invernale valdostana. Cogliamo l’importante opportunità offerta dalla prima edizione di APRESKI per incontrare giornalisti, influencer e addetti ai lavori, presentando le novità dedicate agli sciatori e raccontando il nostro territorio, pronto come ogni anno ad accogliere gli appassionati di montagna e natura. Amiamo sottolineare l’altitudine delle nostre montagne e la verticalità unica della Valle d’Aosta; per questo motivo abbiamo voluto valorizzare non solo il nostro prodotto di punta, lo sci, ma anche le piccole stazioni e i villaggi alpini, che offrono la possibilità di vivere vacanze scandite dai ritmi e dai sapori autentici della montagna più vera”.

“La Valle d’Aosta continua innalzare il livello e la qualità delle infrastrutture funiviarie e dei servizi, con interventi innovativi mirati a rendere lo sci sempre più sostenibile e accessibile – aggiunge Luigi Bertschy, Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile – L’ammodernamento degli impianti di innevamento, l’innalzamento delle quote e lo snow-farming garantiscono una copertura delle aree sciabili sempre più ampia. Consolidato il sostegno alle piccole stazioni anche attraverso progetti mirati, come il Magic Pass, pensati per rendere la montagna fruibile da tutte le famiglie e che coinvolgono direttamente le località turistiche. L’obiettivo è coniugare sviluppo economico, tutela ambientale e lavoro di qualità per la montagna, offrendo una visione concreta e inclusiva per il futuro del territorio”.

In rappresentanza di ASIVA, il Presidente Marco Mosso conclude: “Il Comitato Valdostano FISI - ASIVA, è un riferimento per gli sport invernali in Valle d’Aosta. Nelle Squadre Regionali sono cresciuti i grandi Campioni che hanno portato lustro agli sport azzurri e orgoglio alla nostra comunità, grazie ai loro straordinari successi internazionali. Questi traguardi sono stati raggiunti grazie all’impegno dei nostri Sci Club, che offrono ai giovani atleti percorsi formativi di altissima qualità. Da alcuni anni, con il sostegno della Regione Valle d’Aosta, promuoviamo il Progetto Children e Under 23, con l’obiettivo di far crescere insieme ai nostri Sci Club i giovani atleti in modo armonioso e sereno. I giovani rappresentano il nostro futuro: su di loro dobbiamo concentrare tutte le nostre energie e il nostro lavoro, affinché possano continuare a portare in alto i colori della Valle d’Aosta e dell’Italia negli sport invernali”.

Nel corso della presentazione interverranno anche i rappresentanti delle sei principali stazioni sciistiche della Regione: Cervino Ski Paradise, Courmayeur-Mont Blanc, La Thuile, Monterosa Ski, Pila Snowland, oltre ai referenti di Skyway Monte Bianco, che hanno avutomodo di raccontare alla platea di giornalisti e addetti ai lavori le principali novità della prossima stagione invernale in ciascun comprensorio.

Nel dettaglio le proposte dei comprensori valdostani:

CERVINO SKI PARADISE – La stagione che non si ferma mai

“Neverending Season” non è solo uno slogan, ma un manifesto. Il Cervino Ski Paradise — che unisce Breuil-Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois — propone un modello di continuità senza pause: sci primaverile ed estivo sul Plateau Rosa, bike park e attività outdoor integrate.

Nasce così un concetto nuovo di destagionalizzazione, dove la montagna non si “spegne” mai ma evolve, si adatta, si rigenera.

Dal 2026 prenderà forma anche “Cervino The One”, il nuovo impianto simbolo del futuro del comprensorio. Non solo più portata o comfort, ma un’esperienza d’accesso fluida, immersiva e tecnologicamente avanzata. Le stazioni saranno completamente rinnovate, con servizi pensati per scuole di sci, famiglie e atleti. Un progetto che guarda avanti e che si inserisce nel contesto dei 90 anni degli impianti a fune (1936–2026), anniversario celebrato con mostre, storytelling e collaborazioni transfrontaliere con Zermatt: un racconto lungo novant’anni che intreccia pionierismo, visione e futuro.

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE – Dove lo sci incontra l’eccellenza

Ai piedi del Monte Bianco, Courmayeur resta un’esperienza di sci esclusiva. Le piste perfettamente battute, tra le quali spicca la Pista Federica Brignone, i due versanti con anime diverse e il freeride più iconico delle Alpi: tutto contribuisce a un’immagine di autenticità e prestigio.

Il comprensorio si vive dall’alba al tramonto — tra colazioni panoramiche e cene in quota, con la funivia Courmayeur aperta fino a mezzanotte.

Lo sguardo è già al futuro: due nuovi impianti rinnoveranno l’offerta, migliorando collegamenti e comfort in chiave sostenibile.

LA THUILE – Internazionale, sportiva, autentica

La Thuile conferma la sua anima di confine e di performance: un unico skipass per un comprensorio binazionale, pendenze estreme come la pista più ripida d’Italia ma anche 13 km di tracciati per principianti. Dove l’inverno incontra l’adrenalina, l’estate risponde con la Coppa del Mondo di Mountain Bike, che quest’anno ospiterà quattro gare: Downhill, Enduro, Cross Country e Short Track.

Un nuovo impianto, in costruzione e previsto per il dicembre 2026, sarà la chiave per potenziare flussi, accessibilità e qualità dell’esperienza.

MONTEROSA SKI – Oltre lo sci, la montagna che si reinventa

Monterosa Ski entra in una nuova fase: nella stagione 2025/26 debutta la pista di slittino Murmeltier, la prima delle Alpi Occidentali, aperta anche in serale.

La località punta sul divertimento “oltre lo sci”, con la Fun Slope di Bettaforca, percorsi di sci alpinismo in sicurezza, Baby Snow Park e nuovi format per famiglie e sportivi.

Il servizio al cliente è al centro: nasce il Monterosa Ski Loyalty Program, con tariffazione dinamica e voucher multiuso.

E per i freerider, si conferma per il terzo anno consecutivo l’unica tappa italiana del Freeride World Tour Challenger: adrenalina, neve profonda e libertà.

PILA – La visione prende quota

Dicembre segna, per il comprensorio sciistico di Pila, un doppio traguardo:

Il completamento della telecabina Aosta–Pila–Couis, che collega direttamente la città alla cima panoramica a 2.700 metri. L’apertura della Stella di Pila, nuova struttura simbolica con terrazze panoramiche e il Panoramic Bistrot, punto d’incontro tra paesaggio e sapori.

Ma la vera rivoluzione è il format Ski&Bike: un modello inedito che prolunga la stagione fino al 3 maggio, con sci e snowboard nelle aree alte e mountain bike già attiva nella parte inferiore.

Un esperimento che ridefinisce il concetto stesso di stagione.

SKYWAY MONTE BIANCO – Dieci anni verso il cielo

Nel 2025 Skyway Monte Bianco ha celebrato dieci anni di attività: dieci anni di tecnologia, accessibilità e poesia a 3.466 metri.

Non una semplice funivia, ma un viaggio circolare tra natura, scienza e contemplazione.

Il mito della Vallée Blanche, 24 km di freeride tra Italia e Francia, resta il percorso simbolo dell’avventura alpina, da vivere con le Guide Alpine.

E ora lo sguardo si allarga: la gestione della Stella di Pila, con il Panoramic Bistrot e le terrazze contemplative, rappresenta un’estensione naturale della missione di Skyway — reinterpretare la montagna come luogo di incontro tra uomo, cielo e cultura.