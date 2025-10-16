Obbligo catene o pneumatici invernali: in Valle d’Aosta si parte dal 15 ottobre

In Valle d’Aosta, come ogni anno, con l’arrivo dell’autunno scatta l’obbligo delle catene a bordo o dei pneumatici invernali su quei tratti stradali particolarmente esposti al rischio neve e ghiaccio. L’Anas ha stabilito che questa misura sia in vigore dal 15 ottobre fino al 15 aprile, coprendo le strade statali come la SS 26 (da Pont-Saint-Martin al Colle del Piccolo San Bernardo) e la SS 27 (tra Aosta, Gignod e il Gran San Bernardo), con varianti e diramazioni segnalate con apposita cartellonistica.

Tuttavia, fino al 15 novembre si vive una fase “di tolleranza implicita”: molti automobilisti e operatori del settore considerano questo periodo come un margine per adeguarsi, senza che vengano subito applicate sanzioni. Di fatto, è un mese di avviso, in cui la legge esiste, ma l’applicazione pratica può essere più morbida — sempre che le condizioni meteorologiche non impongano un intervento anticipato.

L’obbligo riguarda specifici tratti gestiti da Anas, segnalati con cartelli blu che indicano “catene obbligatorie o pneumatici invernali”. I ciclomotori e le motociclette, nel frattempo, possono circolare solo in assenza di neve e ghiaccio e con precipitazioni nevose non in atto. Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo vanno da circa 41 a 168 euro nei centri abitati, e da 87 a 344 euro fuori dai centri, con la possibilità di fermo del veicolo fino al montaggio delle dotazioni obbligatorie. Se si è in autostrada, il range va da 80 a 318 euro, con ulteriori conseguenze come la decurtazione di punti patente.

Quali pneumatici sono validi? Devono avere la marcatura M+S (Mud & Snow) o il simbolo 3PMSF (tre picchi con fiocco di neve). In alternativa, si possono usare le catene da neve, applicate sulle ruote motrici.

