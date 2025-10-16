La santé chez nous

Il nuovo Rapporto Gimbe lancia un segnale chiaro: il Servizio sanitario nazionale è in affanno e la spesa privata corre. Anche la Valle d’Aosta, pur con un alto numero di medici e risorse pro capite dignitose, mostra segni di cedimento nei servizi essenziali, nei tempi e nella medicina territoriale. L’autonomia, stavolta, non basta.

Da oggi, non è più tempo di illusioni. Il Rapporto Gimbe 2025 lo dice senza mezzi termini: il Servizio sanitario nazionale sta collassando lentamente, e con lui il principio stesso di universalità. E no, la Valle d’Aosta non è un’eccezione.

Negli ultimi tre anni, la sanità pubblica italiana ha perso per strada 13 miliardi di finanziamenti reali. In compenso, le famiglie ne spendono oltre 41 miliardi di tasca propria per curarsi, e un italiano su dieci rinuncia a farlo. Numeri che fanno tremare i polsi.

In Valle d’Aosta, dove si è sempre pensato che la dimensione “a misura d’uomo” potesse garantire una sanità più efficiente, la realtà inizia a incrinarsi.

Secondo il rapporto, l’8,4% dei valdostani ha rinunciato a prestazioni sanitarie nel 2024, un dato in crescita, che racconta una difficoltà concreta ad accedere a visite e cure. Le liste d’attesa si allungano, la mobilità sanitaria cresce, e sempre più persone guardano — loro malgrado — verso il privato.

Sul fronte del personale, la fotografia è paradossale.

La Valle d’Aosta ha il più alto numero di operatori sanitari per abitante in Italia, con 17,7 unità ogni mille abitanti. Un dato che sembrerebbe confortante, se non fosse che il rapporto fra medici e infermieri resta squilibrato: troppi camici bianchi e pochi camici verdi, per dirla in breve. Un sistema che rischia di incepparsi, dove la competenza infermieristica è la prima linea che manca.

E poi c’è il nodo dei LEA, i livelli essenziali di assistenza: la Valle d’Aosta, pur autonoma, si ritrova fanalino di coda nazionale, con un punteggio di 165 su 300. Ultima fra tutte le regioni e province autonome.

Un dato che brucia.

Significa che la rete territoriale — la prevenzione, la medicina di base, la gestione delle cronicità — non funziona come dovrebbe. E senza un territorio forte, nessun ospedale può reggere.

Eppure, qualcosa si muove.

La Valle d’Aosta ha migliorato di 13 punti rispetto al 2022. I finanziamenti pro capite restano buoni, 2.212 euro per abitante, sopra la media nazionale. Segno che le risorse ci sono, ma che serve ripensare la loro gestione.

Il rischio, altrimenti, è evidente: un sistema dove chi può paga e chi non può aspetta.

E dove la parola “autonomia” suona più come una giustificazione che come una garanzia.

Il messaggio del Rapporto Gimbe non riguarda solo i bilanci, ma la direzione politica.

C’è chi parla di “agonia lenta” del Servizio sanitario pubblico: definizione forte, ma purtroppo calzante.

Le Case della Comunità promesse dal PNRR restano per ora un miraggio (solo il 4,4% pienamente operative in Italia), e anche in Valle d’Aosta la medicina territoriale non riesce a decollare come dovrebbe.

Il futuro, insomma, dipende da quanto avremo il coraggio di riformare e non solo tamponare.

Perché la sanità non si difende a parole, ma con azioni: più infermieri, meno burocrazia, più accessibilità, meno rinunce.

La Valle d’Aosta ha un vantaggio: le sue dimensioni contenute e la tradizione di coesione sociale potrebbero diventare un laboratorio per una sanità più vicina al cittadino.

Ma serve volontà politica, visione e trasparenza.

Perché se il sistema nazionale arretra, anche l’autonomia rischia di diventare una coperta corta che non scalda più nessuno.

Le dernier rapport de la Fondation GIMBE dresse un constat sévère : le système national de santé italien s’épuise et le secteur privé s’installe dans les failles laissées par l’État. En Vallée d’Aoste, malgré un nombre élevé de médecins et des dépenses publiques supérieures à la moyenne, les signes d’essoufflement se multiplient : services inégaux, renoncements aux soins et retards dans la médecine territoriale. L’autonomie ne suffit plus à protéger.

Le huitième rapport de la Fondation GIMBE, présenté à la Chambre des députés, sonne comme une alarme : le Service national de santé est en train de s’éteindre lentement, miné par un sous-financement chronique et une absence de vision politique.

En trois ans, 13 milliards d’euros ont disparu des budgets publics, tandis que les ménages italiens ont dû assumer plus de 41 milliards de dépenses privées. Résultat : un Italien sur dix renonce à se soigner.

La Vallée d’Aoste, souvent perçue comme un modèle à taille humaine, n’échappe pas à la tendance.

En 2024, 8,4 % des habitants ont renoncé à une ou plusieurs prestations médicales, un chiffre en hausse qui traduit des difficultés d’accès, des délais croissants et une confiance qui s’érode.

Le paradoxe est frappant : la région possède le plus grand nombre de professionnels de santé par habitant en Italie, avec 17,7 agents pour 1 000 habitants, mais le déséquilibre persiste. Trop de médecins, pas assez d’infirmiers. Une architecture hospitalière solide, mais un socle territorial fragile.

Sur le plan des niveaux essentiels d’assistance (LEA), indicateur clé de la performance publique, la Vallée d’Aoste se classe dernière parmi les régions italiennes, avec un score de 165 sur 300.

Un recul symbolique : l’autonomie ne protège plus de la lente dégradation d’un système où la prévention et la proximité reculent au profit de la spécialisation hospitalière.

Derrière les chiffres, il y a des décisions.

« Nous assistons à un lent démantèlement du service public de santé », a résumé Nino Cartabellotta, président de la Fondation GIMBE.

Malgré une légère hausse des budgets – 11 milliards supplémentaires entre 2023 et 2025 – l’inflation et les coûts énergétiques ont englouti tout gain réel. En proportion du PIB, la part consacrée à la santé continue de reculer : de 6,3 % en 2022 à 6 % en 2023.

Le constat est sans appel : l’Italie dépense moins, soigne moins, et compte toujours sur la résilience de ses soignants.

Les projets du Plan national de relance (PNRR) n’ont guère changé la donne. À la mi-2025, seules 4 % des “Maisons de la communauté” prévues au niveau national sont pleinement opérationnelles. En Vallée d’Aoste, les structures territoriales progressent lentement, et les deux futurs “hôpitaux de proximité” restent encore à inaugurer.

Pourtant, la région dispose d’atouts : un financement par habitant supérieur à la moyenne nationale (2 212 euros contre 2 181) et une taille réduite qui pourrait faciliter la réorganisation.

Mais encore faut-il avoir le courage de réformer, non de gérer au jour le jour.

Car la santé publique n’est pas qu’une question de chiffres : c’est un choix collectif.

L’alternative est claire : investir dans l’universalité ou accepter une dérive vers un système à deux vitesses, où la santé devient un privilège.

La Vallée d’Aoste, forte de son autonomie, pourrait devenir un laboratoire de reconstruction du service public. Mais à condition de sortir du confort institutionnel et d’assumer une vision : celle d’une santé qui reste un droit, pas un luxe.