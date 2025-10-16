Sciopero nazionale del settore: possibili disagi nei Comuni serviti da Aprica

Aprica informa che, a seguito della proclamazione di sciopero nazionale indetto dalle principali Organizzazioni Sindacali di categoria per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025, potrebbe non essere garantito il normale svolgimento delle attività di raccolta rifiuti e di igiene del suolo, oltre che l’apertura degli sportelli TARI e degli ecosportellinei Comuni serviti.
Si invitano pertanto la cittadinanza e le attività commerciali a seguire alcune semplici indicazioni per minimizzare eventuali disagi: in caso di raccolta domiciliare, si raccomanda di evitare l’esposizione dei rifiuti per preservare il decoro urbano; qualora la raccolta avvenga tramite contenitori stradali, è opportuno conferire i rifiuti solo se i contenitori risultano ancora capienti. Infine, potrebbe non essere garantita l’apertura dei centri di raccolta comunali.