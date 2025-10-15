 / ECONOMIA

Al via lunedì 20 ottobre la vendita dello skipass stagionale regionale

Cervinia aprirà gli impianti il 25 ottobre, gli altri comprensori dal 28 novembre.

A partire da lunedì 20 ottobre sarà possibile acquistare lo skipass stagionale regionale per la stagione sciistica 2025/2026.

Ad anticipare l'apertura e ad inaugurare la stagione sarà, come di consueto, il comprensorio di Cervinia, che aprirà gli impianti già dal 25 ottobre. L'avvio della stagione per gli altri comprensori è invece previsto a partire dal 28 novembre.

Dove acquistare gli abbonamenti stagionali:

Gli abbonamenti stagionali sono acquistabili presso i seguenti punti vendita, con i rispettivi orari di apertura:

Pila S.p.A.

Biglietteria partenza telecabina Aosta-Pila

Orari: Dal lunedì al sabato, 08:00 – 12:30 | 14:30 – 18:00

Cervinia Ski Paradise

Biglietteria centrale

Orari: Il 24/10, 08:00 – 12:30; 13:45 – 16:45 | Dal 25/10, 08:00 – 16:45 (orario continuato)

La Thuile - Funivie Piccolo San Bernardo Spa

Uffici amministrativi: Dal lunedì al venerdì, 09:00 – 12:00 | 14:00 – 16:30

Biglietteria/Punto Giallo Blu: Nei weekend di novembre (01/02-08/09 – 15/16- 22/23) l'orario è 09:00 – 13:00

Courmayeur Mont Blanc Funivie

Sino al 31 ottobre: Solo presso la biglietteria di Dolonne, dal lunedì al venerdì, 08:30 - 12:30 | 14:00 - 17:00

Dal 1° novembre: Tutti i giorni, 08:30 - 12:30 | 14:00 - 17:30

Monterosaski

Biglietterie di Champoluc, Staffal e Champorcher: Dal lunedì al venerdì, 09:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00

Biglietteria Staffal e Champoluc: Weekend di novembre (orario continuato 09:00 - 16:00) e tutti i giorni dal 29/11

Biglietteria Champorcher: Orario continuato 09:00 - 16:00 e tutti i giorni dal 06/12

Si ricorda inoltre che lo skipass è acquistabile in comode rate senza interessi presso lo sportello di Banca Sella.

Per maggiori informazioni: INFO SKIPASS VALLE D’AOSTA Tel. 0165 238871 E-mail: info@skilife.ski

