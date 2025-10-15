Il MAR-Museo Archeologico Regionale di Aosta festeggia il suo 21° compleanno

L’Assessorato regionale Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che, in occasione del ventunesimo “compleanno” del MAR-Museo Archeologico Regionale, ospitato nell’attuale sede dell’ex Caserma Challant a partire dal 15 ottobre 2004, sarà organizzata una doppia attività per adulti e bambini.

Domenica 19 ottobre alle ore 15, infatti, gli adulti sono invitati a partecipare a una particolare visita guidata del museo dal titolo Mundus patet. Mondo di sopra e mondo di sotto: dal sito archeologico sotterraneo si salirà nelle sale museali per scoprire l’antica ricorrenza romana del Mundus patet, quando la porta dell’Aldilà si apriva e il mondo dei morti dialogava con quello dei vivi.

Contemporaneamente i bambini (5-11 anni) potranno partecipare al laboratorio dal titolo Sottosopra per esplorare un mondo misterioso dove il cielo si capovolge e la terra può raccontare antichi segreti: quello del Mundus patet.

Nel corso dell’attività, i bambini modelleranno con l’argilla la loro lucerna personale: oggetto fondamentale per illuminare l’oscurità.

Entrambe le attività sono a pagamento; prenotazione obbligatoria al numero 0165 – 275902 (da lunedì a domenica 10-13 | 14-18).

https://valledaostaheritage.com/events/21-compleanno-mar-museo-archeologico-regionale