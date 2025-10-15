Le Truppe Alpine dell’Esercito compiono 153 anni di storia

Un filo verde che unisce la storia dell’Italia alle sue montagne. Le Truppe Alpine dell’Esercito celebrano oggi il 153° anniversario della loro costituzione, avvenuta il 15 ottobre 1872 a Napoli, quando Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che istituiva le prime quindici compagnie, formate da giovani dei distretti montani e chiamati a difendere le frontiere lungo l’arco alpino.

Ad Aosta, presso il Centro Addestramento Alpino, la commemorazione ha riunito militari in servizio, autorità e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), in un clima di memoria e gratitudine.

L’addestramento in quota, la capacità di muoversi e combattere in ambienti difficili, la resistenza fisica e morale: sono questi i tratti distintivi che da sempre rendono gli Alpini un reparto unico. La montagna non è solo il loro campo di addestramento, ma anche la loro maestra — un luogo che forgia il carattere e il senso del dovere.

Nel corso della storia, le Truppe Alpine sono state protagoniste di grandi pagine militari e civili: dalla difesa dei confini alla solidarietà durante le calamità naturali, sempre pronte a intervenire dove la situazione richiede coraggio e disciplina.

Oggi gli Alpini rappresentano l’Italia in diverse missioni internazionali:

in Libano, con la Brigata Alpina “Taurinense”, nell’ambito della missione UNIFIL delle Nazioni Unite;

in Ungheria, con la Brigata Alpina “Julia”, impegnata nella vigilanza sul fianco orientale della NATO, di cui fa parte della forza di reazione rapida.

Sul territorio nazionale, continua l’impegno quotidiano nell’operazione “Strade Sicure”, al fianco delle forze dell’ordine, e nelle attività di sicurezza e soccorso sulle piste da sci durante la stagione invernale.

Ad Aosta, il Centro Addestramento Alpino rappresenta una vera eccellenza non solo per la formazione militare, ma anche per l’alpinismo e gli sport invernali. Qui si sviluppa il progetto di ricerca “Campo Alta Quota”, realizzato in collaborazione con il CNR e numerosi atenei italiani sul Monte Bianco, per studiare il comportamento di uomini ed equipaggiamenti in condizioni climatiche estreme, analoghe a quelle artiche.

Alle spalle delle Truppe Alpine, una comunità viva e generosa: l’Associazione Nazionale Alpini (ANA), che da decenni tramanda lo spirito del Corpo e ne rinnova i valori di solidarietà, servizio e appartenenza. Le migliaia di volontari ANA sono spesso in prima linea nelle emergenze, nelle raccolte fondi e nelle attività di protezione civile, segno tangibile di un legame profondo tra gli Alpini e il Paese.

Dal 1872 a oggi, le Truppe Alpine restano simbolo di tenacia, dedizione e spirito di squadra.

Dalle cime innevate alle missioni oltre confine, gli Alpini continuano a rappresentare l’Italia migliore: quella che non dimentica le proprie radici e che, in silenzio, “marcia con il cuore in alto”.