Faites-nous voter

Ancora una volta le elezioni autunnali hanno registrato una bassa affluenza. È diventata quasi una tradizione: ogni volta che si vota, un elettore su due resta a casa. E così, chi vince — a qualsiasi livello — finisce per rappresentare solo una minoranza del Paese reale.

Lo ha detto con sorprendente onestà anche Roberto Occhiuto, appena rieletto presidente della Calabria: «L’affluenza è bassa perché nel mondo ci sono un milione di calabresi che non possono votare, perché fuori sede.» Una constatazione che vale anche per i valdostani, e più in generale per tutte le regioni che negli ultimi anni hanno visto intere generazioni migrare altrove per studiare o lavorare.

È un paradosso tutto italiano: migliaia di cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe comunale che, nei fatti, non possono esercitare il loro diritto di voto perché vivono a centinaia di chilometri dal seggio di appartenenza. E se non possono permettersi di tornare a casa per votare, semplicemente non votano.

La politica dovrebbe affrontare questo tema con serietà, non limitandosi a commentare i dati dell’astensione come se fossero un inevitabile bollettino meteorologico.

Perché oggi le soluzioni esistono, eccome. Il voto telematico non è più un’utopia futuristica: è già realtà per molti ordini professionali, università e categorie che da anni utilizzano piattaforme sicure, certificate e trasparenti.

Allora la domanda è semplice: perché non farlo anche per le elezioni politiche e amministrative?

La tecnologia ci offre possibilità enormi, ma la politica — si sa — diffida dell’innovazione. Forse perché teme di perdere il controllo, forse perché preferisce mantenere lo status quo, anche a costo di rinunciare a una parte di democrazia.

Eppure, basterebbe un po’ di coraggio per restituire voce a chi è costretto a vivere lontano, per studio, per lavoro o per necessità. Un diritto di cittadinanza che non dovrebbe dipendere da un biglietto del treno o da un rimborso spese.

Nel 2025 non chiediamo miracoli. Chiediamo solo una cosa semplice, quasi banale: fateci votare.

In Valle d’Aosta, intanto, qualcuno direbbe che il voto online è impossibile perché manca la connessione. E non avrebbe tutti i torti: qui, dove il segnale va e viene come la fiducia nella politica, la rivoluzione digitale rischia di restare… offline.

Fateci votare

Encore une fois, les élections d’automne ont battu leur record d’abstention. C’est devenu une tradition nationale : à chaque scrutin, un électeur sur deux préfère le canapé à l’isoloir. Résultat : ceux qui gagnent ne représentent plus le pays, mais une minorité bien motivée… ou bien organisée.

Le président de la Calabre, Roberto Occhiuto, fraîchement réélu, l’a reconnu sans rougir : « L’abstention est forte parce qu’un million de Calabrais vivent à l’étranger ou loin de chez eux. » Une remarque qui vaut aussi pour la Vallée d’Aoste, et pour toutes ces régions où les jeunes – et moins jeunes – sont partis chercher ailleurs un travail, un salaire, ou simplement un avenir.

C’est un paradoxe très italien : des milliers de citoyens inscrits dans leur commune, mais privés de vote parce qu’ils vivent à des centaines de kilomètres du bureau électoral. Et ceux qui ne peuvent pas se payer le billet retour, eh bien… ils ne votent pas.

La politique, elle, commente les chiffres de l’abstention comme on commente la météo : « il pleut sur la démocratie », et on passe au sujet suivant. Pourtant, les solutions existent. Le vote en ligne, ce n’est plus de la science-fiction : les universités, les ordres professionnels, les syndicats y ont recours depuis des années, sans drame, sans fraude, sans coup d’État numérique.

Alors, pourquoi pas pour les élections nationales ou locales ?

La technologie est prête, mais la politique, elle, reste en mode « papier carbone ». Elle se méfie du progrès, surtout quand il menace les petits arrangements et les gros équilibres.

Il suffirait pourtant d’un peu de courage pour rendre la parole à ceux qui vivent loin, par nécessité ou par choix. Voter ne devrait pas être un privilège réservé à ceux qui dorment encore sous le clocher de leur commune.

En 2025, on ne demande pas la lune. Juste un clic de démocratie : faites-nous voter.

Et en Vallée d’Aoste, bien sûr, on nous dira que le vote en ligne, c’est impossible : « Pas de réseau ! » Ce n’est pas faux. Ici, le signal disparaît aussi vite que la confiance dans les promesses électorales. La révolution numérique, chez nous, reste... en attente de connexion.