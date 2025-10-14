Quoi qu’il arrive

Nel giorno del riconteggio dei voti per il ballottaggio di Aosta, la città si scopre divisa in due metà perfette. Una manciata di schede separa Raffaele Rocco e Giovanni Girardini, ma il vero confine è nella comunità: due visioni, due sensibilità, un’unica città che chiede equilibrio e rispetto reciproco. Una lettera aperta ai contendenti, perché comunque vada, vinca Aosta.

C’è un vecchio proverbio che dice: “Quando due si contendono il potere, il saggio conta i voti e il popolo paga il notaio.”

È una sintesi perfetta di ciò che sta accadendo ad Aosta, dove per quindici voti — quindici soltanto — la città ha un sindaco eletto e un avversario che chiede il riconteggio. E fa bene: in democrazia, la precisione è un dovere, non un capriccio. Ma al di là delle schede da ricontare, ciò che resta scolpito in questa elezione è un dato più profondo e più vero di qualunque verbale: Aosta è spaccata a metà.

Metà città ha scelto Raffaele Rocco, dirigente, autonomista, equilibrato, uomo di metodo.

Metà città ha scelto Giovanni Girardini, imprenditore, energico, diretto, uomo d’azione.

Due visioni, due stili, due modi diversi di immaginare la stessa Aosta.

Ma la verità, ora, è che nessuno dei due può governare contro l’altra metà.

Chi siederà sulla poltrona di sindaco – Rocco o Girardini, a seconda del destino o dei ricorsi – dovrà farlo insieme a tutta la città, non con una parte di essa.

Perché in un ballottaggio così, vinto o perso per un soffio, il vincitore non ha un “mandato pieno”: ha un mandato fragile, che si regge su una fiducia minima, su una bilancia instabile. Ecco perché questa lettera è rivolta a entrambi.

A Rocco, se la vittoria sarà confermata: si ricordi che il 49,94% dei suoi concittadini non si riconosce in lui, ma non per questo deve essere escluso, ignorato o trattato come minoranza scomoda.

E a Girardini, se il riconteggio dovesse rovesciare il risultato: non cada nella tentazione della rivincita o del trionfo a denti stretti. Governi, semmai, con la misura di chi ha rischiato di restare fuori per un battito di ciglia.

Aosta non ha bisogno di vincitori o vinti, ma di riconciliatori.

Come diceva Abraham Lincoln – che di elezioni difficili ne sapeva qualcosa –:

“Non cercare di avere ragione, cerca di essere giusto.”

Essere giusti, oggi, significa riconoscere che il popolo aostano non si è diviso per odio, ma per scelta, per sensibilità, per visione. E che questo è un segno di vitalità democratica, non di conflitto.

Il rischio, invece, è che il riconteggio diventi la miccia per un muro contro muro sterile, dove il sospetto prevale sul rispetto, e la voglia di vincere cancella la capacità di ascoltare.

Sarebbe un errore grave, e soprattutto, un errore da vecchia politica, quella dei rancori e delle vendette.

C’è un proverbio francese che dice: “Quand on se bat pour un trône, c’est le peuple qui se fatigue.” — “Quando ci si batte per un trono, è il popolo che si stanca.”

E gli aostani, oggi, sono già abbastanza stanchi: di attese, di liti, di polemiche.

Comunque vada — e andrà come deve — Aosta ha bisogno di un gesto di maturità, di un sorriso tra avversari, di una foto insieme che dica: “Siamo diversi, ma la città è una sola.”

Solo allora, forse, si potrà dire che qualcuno ha davvero vinto.

Non Rocco, non Girardini: ma Aosta.

Comunque vada

Dans le jour du recomptage des voix du second tour à Aoste, la ville se découvre coupée en deux moitiés parfaites. Une poignée de bulletins sépare Raffaele Rocco et Giovanni Girardini, mais la véritable frontière se trouve au sein de la communauté : deux visions, deux sensibilités, une seule ville qui réclame équilibre et respect mutuel. Une lettre ouverte aux deux protagonistes, pour que, quoi qu’il arrive, Aoste gagne.

Il existe un vieux proverbe qui dit : « Quand deux hommes se disputent le pouvoir, le sage compte les voix et le peuple paie le notaire. »

C’est une description parfaite de ce qui se passe aujourd’hui à Aoste, où, pour quinze voix seulement, la ville a un maire élu et un adversaire qui demande le recomptage. Et il a raison : en démocratie, la précision n’est pas un caprice, c’est un devoir.

Mais au-delà des bulletins à recompter, ce qui reste gravé dans cette élection est un fait plus profond, plus vrai que n’importe quel procès-verbal : Aoste est divisée en deux.

La moitié de la ville a choisi Raffaele Rocco, cadre, autonomiste, mesuré, homme de méthode.

L’autre moitié a choisi Giovanni Girardini, entrepreneur, énergique, direct, homme d’action.

Deux visions, deux styles, deux manières différentes d’imaginer la même Aoste.

Mais la vérité, maintenant, c’est qu’aucun des deux ne peut gouverner contre l’autre moitié.

Celui qui s’assiéra sur le fauteuil du maire – Rocco ou Girardini, selon le sort ou les recours – devra le faire avec toute la ville, non pas contre une partie d’elle.

Car dans un second tour aussi serré, gagné ou perdu d’un souffle, le vainqueur n’a pas un « mandat plein » : il a un mandat fragile, fondé sur une confiance minimale, sur une balance instable.

C’est pourquoi cette lettre s’adresse aux deux.

À Rocco, si la victoire est confirmée : qu’il se souvienne que 49,94 % de ses concitoyens ne se reconnaissent pas en lui, mais qu’ils ne doivent pas pour autant être exclus, ignorés ou traités comme une minorité gênante.

Et à Girardini, si le recomptage devait inverser le résultat : qu’il ne cède pas à la tentation de la revanche ou du triomphe amer. Qu’il gouverne, plutôt, avec la mesure de celui qui a failli rester dehors pour un battement de cils.

Aoste n’a pas besoin de vainqueurs ni de vaincus, mais de réconciliateurs.

Comme le disait Abraham Lincoln – qui s’y connaissait en élections difficiles :

« Ne cherche pas à avoir raison, cherche à être juste. »

Être juste, aujourd’hui, c’est reconnaître que le peuple aostan ne s’est pas divisé par haine, mais par choix, par sensibilité, par vision. Et que c’est là un signe de vitalité démocratique, non de conflit.

Le risque, en revanche, serait que le recomptage devienne l’étincelle d’un mur contre mur stérile, où le soupçon l’emporte sur le respect et où le désir de vaincre efface la capacité d’écouter.

Ce serait une erreur grave, et surtout une erreur de vieille politique, celle des rancunes et des vengeances.

Un proverbe français dit : « Quand on se bat pour un trône, c’est le peuple qui se fatigue. »

Et les Aostans, aujourd’hui, sont déjà assez fatigués : d’attente, de querelles, de polémiques.

Quoi qu’il arrive – et les choses suivront leur cours – Aoste a besoin d’un geste de maturité, d’un sourire entre adversaires, d’une photo commune qui dise : « Nous sommes différents, mais la ville est une. »

Alors seulement, peut-être, pourra-t-on dire que quelqu’un a vraiment gagné.

Ni Rocco, ni Girardini : mais Aoste.