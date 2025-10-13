Cantiere Cultura: la VDA costruisce il suo futuro culturale

Il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali dell’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta ha avviato Cantiere Cultura, un percorso partecipativo finalizzato alla definizione del Piano strategico della cultura della Valle d’Aosta.

Il percorso si apre con una fase di ascolto e di confronto aperto a enti, istituzioni, operatori culturali e turistici, associazioni per raccogliere idee, punti di vista ed esperienze utili a costruire insieme il futuro della cultura in Valle d’Aosta.

Sono in programma quattro appuntamenti territoriali, distribuiti lungo la Valle, per favorire un’ampia partecipazione ed esplorare le specificità e le dinamiche legate ai contesti locali. Gli incontri sono l’occasione per riflettere insieme sulle risorse e le potenzialità del patrimonio culturale -materiale e immateriale- sulle prospettive per valorizzare la cultura come bene comune, motore di coesione, innovazione e crescita delle persone e delle comunità.

Sono invitate a partecipare tutte le realtà interessate: associazioni culturali, gestori di musei e siti del territorio, biblioteche, bande musicali, compagnie teatrali, scuole di danza, guide turistiche, accompagnatori di media montagna, guide alpine, albergatori, operatori dell’accoglienza e, più in generale, chiunque lavori alla cura e valorizzazione della cultura nel nostro territorio.

Per iscriversi, avere maggiori informazioni sul percorso e sui suoi risultati, è possibile accedere alla piattaforma dedicata di Cantiere cultura al seguente link https://partecipa.regione.vda.it/processes/cantierecultura