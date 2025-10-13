In campo con Avis, la solidarietà si gioca in squadra

Quando la solidarietà incontra la tradizione, nasce una partita che vale molto più di un trofeo. È con questo spirito che l’Avis regionale Valle d’Aosta ha inaugurato il progetto “In campo con Avis: gli sport tradizionali per il dono del sangue e del plasma”, sostenuto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta grazie alla legge regionale 29 del 2023.

Il fischio d’inizio è arrivato con le finali del campionato autunnale di Fiolet, disputate sui campi di Brissogne, dove — tra lanciate precise e colpi di bravura — è stato sorteggiato anche un premio speciale, vinto dal miglior giocatore della giornata, Ivo Nex.

Il progetto ha un obiettivo chiaro: portare il messaggio della donazione del sangue e del plasma nel cuore delle comunità valdostane, sfruttando la forza aggregativa degli sport tradizionali come lo Tsan, la Rebatta, il Fiolet e i Palet. Manifestazioni che da sempre rappresentano un collante sociale, capace di mettere insieme generazioni e paesi, in un clima di amicizia, competizione e appartenenza.

«Con questo progetto – spiega la presidente di Avis Valle d’Aosta, Irma Moro – vogliamo unire due elementi che rappresentano l’identità più autentica della nostra Valle: la solidarietà e gli sport tradizionali. Attraverso il gioco, vogliamo diffondere la cultura del dono e ricordare che dietro ogni gesto di altruismo c’è sempre una vita che può essere salvata».

Le 15 Avis comunali e i tanti volontari coinvolti saranno presenti sui campi di gioco durante le varie tappe, distribuendo materiale informativo e dialogando con il pubblico per sensibilizzare all’importanza del dono, con un’attenzione particolare ai giovani, la linfa vitale del volontariato futuro.

Le prossime tappe del progetto sono già in calendario: domenica 19 ottobre a Villefranche di Quart per le finali di Tsan, sabato 15 novembre a Gignod per la Rebatta, e sabato 6 dicembre al Palafent di Brissogne per la grande chiusura con il Palet.

“In campo con Avis” non è solo una campagna di sensibilizzazione: è un modo di riscoprire il valore comunitario del gioco, dove ogni tiro, ogni lancio, ogni gesto diventa un simbolo di condivisione.

Un messaggio chiaro che attraversa la Valle: donare è partecipare, e in questa partita, vincere significa aiutare chi ha più bisogno.