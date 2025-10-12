Que feront-ils ?

C’è una domanda che pesa più di tutte sulle spalle dei nuovi consiglieri regionali: cosa faranno?

Un lettore mi ha scritto dopo il mio editoriale del 9 ottobre (“Chi cosa fà”), ricordando un suo intervento del novembre 2024, quando già denunciava storture economiche e amministrative che oggi, paradossalmente, ritroviamo identiche. La differenza è che allora molti di quei protagonisti erano amministratori locali; oggi, con piena promozione, siedono sugli scranni del Consiglio regionale. E qui nasce la provocazione: avranno imparato qualcosa oppure si limiteranno a cambiare poltrona?

Il lettore scrive che “tutti, nessuno escluso, hanno evidenziato i danni economici imposti dalle normative governative, scaricati direttamente sui cittadini”.

Parla degli “oneri di sistema”, pagati impropriamente anche dagli enti pubblici fin dal 2017, e che hanno fatto cassa a beneficio di enti quasi fantasma. Una truffa legalizzata, potremmo dire, di cui nessuno sembra voler rendere conto.

Eppure, molti dei nuovi consiglieri regionali hanno costruito il loro consenso proprio denunciando queste ingiustizie. Ora che siedono dove le leggi possono essere interpretate, difese o cambiate, la domanda torna, più pungente: lo faranno davvero?

C’è un passaggio della lettera che merita di essere inciso nella memoria collettiva:

“Oggi sono stati eletti con la presunzione di essere titolati per modificare le ingiustizie che ci impongono gabelle improponibili, vedasi IMU, TASI, TARI, tutte imposte quali condimenti dell’IVA. Delle nostre esenzioni chi ne parla? Saranno i nuovi eletti?”

Già, chi ne parlerà? Perché di tasse, balzelli, accise e oneri si riempiono i comizi, ma poi, una volta in carica, si preferisce tacere. Si parla di autonomia e specialità solo quando fa comodo, dimenticando che proprio lo Statuto prevede margini per tutelare i cittadini e non solo per gestire spesa pubblica e incarichi di fiducia.

Il lettore chiude con un’amara constatazione: “Ho la consolidata certezza che nessuno si degnerà di occuparsi di questi problemi, più interessati a trovare posizioni apicali di interesse personale.”

È una frase dura, ma forse la più vera.

Perché nella politica valdostana — sempre più autoreferenziale, chiusa, incapace di guardare fuori da se stessa — il rischio non è solo quello di deludere le aspettative, ma di rinnegare i principi fondativi dell’autonomia.

A questi nuovi (e vecchi) consiglieri, qualcuno dovrebbe ricordare che l’autonomia non è un privilegio da difendere, ma una responsabilità da esercitare. E che i valdostani non chiedono miracoli, ma semplicemente giustizia, coerenza e rispetto del diritto.

Ora la parola passa a loro. Ma la domanda resta, pungente e irrisolta: cosa faranno?

Cosa faranno?

Une question pèse plus que toutes les autres sur les épaules des nouveaux conseillers régionaux : que feront-ils ?

Un lecteur m’a écrit après ma lettre du 9 octobre (« Chi cosa fà »), en rappelant son intervention de novembre 2024, lorsqu’il dénonçait déjà des dérives économiques et administratives que nous retrouvons aujourd’hui, inchangées.

La différence, c’est qu’à l’époque, beaucoup de ces protagonistes étaient des administrateurs locaux ; aujourd’hui, ils ont été « promus » et siègent au Conseil régional. D’où la provocation : ont-ils appris quelque chose ou se contenteront-ils de changer de fauteuil ?

Le lecteur écrit : « Tous, sans exception, ont souligné les dommages économiques imposés par les normes gouvernementales et répercutés directement sur les citoyens. »

Il parle des oneri di sistema, ces coûts indus payés depuis 2017, même par les entités publiques, pour alimenter des organismes quasi fantômes.

Une véritable escroquerie légalisée, dont personne ne veut rendre compte.

Et pourtant, beaucoup de ces nouveaux conseillers régionaux ont bâti leur consensus justement sur la dénonciation de ces injustices.

Maintenant qu’ils sont en mesure de les corriger, la question revient, mordante : le feront-ils vraiment ?

Il y a un passage dans la lettre qui mérite d’être gravé dans la mémoire collective :

« Aujourd’hui, ils ont été élus avec la prétention d’être capables de modifier les injustices qui nous imposent des impôts absurdes — IMU, TASI, TARI — toutes des taxes qui s’ajoutent à la TVA.

De nos exonérations, qui en parle ? Ce seront les nouveaux élus ? »

Oui, qui en parlera ?

Parce que les taxes, les redevances, les “gabelles”, remplissent les discours électoraux, mais une fois élus, le silence reprend.

On parle d’autonomie et de spécificité seulement quand cela arrange, oubliant que le Statut lui-même prévoit des marges pour défendre les citoyens, pas seulement pour distribuer la dépense publique et les postes d’influence.

Le lecteur conclut par une constatation amère :

« J’ai la certitude qu’aucun ne daignera s’occuper de ces problèmes, plus intéressés à trouver des positions d’intérêt personnel. »

Une phrase dure, certes, mais sans doute la plus vraie.

Car en Vallée d’Aoste — où la politique devient toujours plus refermée sur elle-même — le risque n’est pas seulement de décevoir, mais de trahir les principes fondateurs de notre autonomie.

À ces nouveaux (et anciens) conseillers, quelqu’un devrait rappeler que l’autonomie n’est pas un privilège à défendre, mais une responsabilité à exercer.

Et que les Valdôtains ne demandent pas des miracles, mais simplement la justice, la cohérence et le respect du droit.

La parole leur appartient désormais.

Mais la question demeure, mordante et sans réponse : que feront-ils ?