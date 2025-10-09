Qui fait quoi

In Valle d’Aosta si è acceso un dibattito che sembra di quelli da aule universitarie: gli attuali presidente e vice presidente della Giunta, entrambi rieletti, possono rientrare in Giunta o devono cedere il passo pur restando in Consiglio Valle? La questione ha acceso i tavoli della politica, è stata sviscerata dai costituzionalisti, commentata da giornalisti e analisti. Leggi, commi, pareri pro-veritate: tutto in perfetta regola, tutto interessantissimo… ma a chi importa davvero?

Ai valdostani, a dire il vero, interessa molto poco se Testolin torni o meno in Giunta. Poco importa se la legge viene interpretata in un senso o nell’altro, se i costituzionalisti si dividono o se l’opposizione alza il ditino contro presunti abusi. Ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori, interessa il cosa si fa, non il chi lo fa.

E il cosa è tutt’altro che scontato in questi mesi. C’è chi fa i conti con un Governo centrale che taglia pensioni e stipendi, chi cerca di arrivare a fine mese con una inflazione galoppante e il potere d’acquisto che diminuisce, chi affronta liste d’attesa interminabili in sanità, nonostante l’impegno encomiabile dell’Usl. C’è chi non trova un’abitazione a prezzi accessibili, chi subisce rincari sui servizi pubblici, chi vede i costi dell’energia e della mobilità salire senza tregua. E non parliamo poi della necessità di sostenere il turismo, le piccole imprese e le attività agricole, veri pilastri dell’economia valdostana.

Ecco: i cittadini valutano il risultato, non la polemica. Vogliono servizi funzionanti, prospettive di sviluppo, fiducia nel futuro. Vogliono che la politica renda concreta la vita quotidiana, che non rimanga chiusa nei meccanismi interni, nei pareri legali e nei regolamenti sulle cariche.

Ai politichini, al contrario, interessa il chi: chi occupa la poltrona, chi firma il decreto, chi presiede la commissione. Ai valdostani interessa il cosa: cosa viene fatto per ridurre il costo della vita, cosa si fa per la sanità, cosa si fa per l’occupazione, cosa si fa per il territorio.

Il dibattito su chi siederà in Giunta è importante per gli addetti ai lavori. Per il resto della Valle d’Aosta, è quasi irrilevante. Perché il voto dei cittadini è già stato espresso, e non si limita a designare persone: indica un desiderio di risposte concrete, di progetti reali, di futuro tangibile.

La politica può continuare a discutere di chi occupa le poltrone; i valdostani continuano a misurare chi merita fiducia dalla capacità di far accadere le cose. E su questo fronte, la sfida è chiara: meno chiacchiere, più fatti.

Chi cosa fa

En Vallée d’Aoste, un débat digne des amphithéâtres universitaires fait rage : le président et le vice-président de la Giunta, tous deux réélus, peuvent-ils revenir dans l’exécutif ou doivent-ils céder la place tout en restant au Conseil ? La question a enflammé les tables politiques, été disséquée par des constitutionnalistes, commentée par journalistes et analystes. Lois, articles, avis pro-veritate : tout est parfaitement en règle, tout est fascinant… mais à qui cela importe-t-il vraiment ?

Aux Valdôtains, pour être honnête, cela importe peu que Testolin retourne ou non dans la Giunta. Peu importe si la loi est interprétée d’un côté ou de l’autre, si les experts se divisent, ou si l’opposition lève le petit doigt contre d’éventuels abus. Ce qui compte pour les citoyens, les familles, les travailleurs, c’est le quoi, pas le qui.

Et le quoi est loin d’être évident ces derniers mois. Certains font face à un Gouvernement central qui taille dans les pensions et les salaires, d’autres peinent à boucler leurs fins de mois avec une inflation galopante et un pouvoir d’achat en chute libre, d’autres encore affrontent des listes d’attente interminables dans la santé, malgré l’engagement louable de l’USL. Il y a ceux qui ne trouvent pas de logement à prix abordable, ceux qui subissent la hausse des services publics, ceux qui voient l’énergie et la mobilité grimper sans fin. Et sans parler du soutien nécessaire au tourisme, aux petites entreprises et à l’agriculture, véritables piliers de l’économie valdôtaine.

Les citoyens jugent le résultat, pas les polémiques. Ils veulent des services qui fonctionnent, des perspectives de développement, de la confiance dans l’avenir. Ils veulent que la politique rende la vie quotidienne concrète, et ne reste pas enfermée dans les mécanismes internes, les avis juridiques et les règlements sur les postes.

Aux politiciens, au contraire, ce qui compte c’est le qui : qui occupe le fauteuil, qui signe le décret, qui préside la commission. Aux Valdôtains, ce qui importe, c’est le quoi : ce qui est fait pour réduire le coût de la vie, pour la santé, pour l’emploi, pour le territoire.

Le débat sur qui siègera dans la Giunta est crucial pour les initiés. Pour le reste de la Vallée d’Aoste, il est presque anecdotique. Parce que le vote des citoyens a déjà été exprimé, et il ne se limite pas à désigner des personnes : il exprime un désir de réponses concrètes, de projets réels, d’avenir tangible.

La politique peut continuer à discuter du qui occupe les fauteuils ; les Valdôtains continuent à mesurer qui mérite leur confiance par la capacité à faire bouger les choses. Et sur ce front, le défi est clair : moins de bavardages, plus d’action.