Almanach de jeudi 9 octobre saint Denis

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Giovedì 9 ottobre

Seminario – ore 12.00 – Incontro con il Vescovo e un gruppo di Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 18.30 – Concelebrazione eucaristica con Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

Venerdì 10 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30 – Incontro diocesano di formazione con Mons. Vittorio Viola “L’Eucaristia centro dinamico della vita ordinaria della comunità cristiana”

Sabato 11 ottobre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00 – Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Martino

Domenica 12 ottobre

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis – ore 16.30 – Santa Messa nel XXIII° anniversario di fondazione del Monastero

Lunedì 13 ottobre

Vescovado – mattino e pomeriggio – Udienze

Martedì 14 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Curia vescovile – ore 18.45 – Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Mercoledì 15 ottobre

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 16.00 – Incontro con la Comunità

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 17.00 – S. Messa nella Solennità di Santa Teresa d’Avila

Cattedrale – ore 20.30 – Santa Messa nel XXV° anniversario dell’Alluvione del 2000 in suffragio delle vittime

La Chiesa celebra San Dionigi e compagni Vescovo e martiri

Secondo la tradizione, San Dionigi fu il primo vescovo di Parigi, inviato in Gallia dal Papa Fabiano nel 250. Subì il martirio insieme al sacerdote Rustico ed al diacono Eleuterio. Le sue reliquie sono custodite nella Basilica che Santa Genoveffa fece erigere nel 495. Accanto ad essa nel secolo VII sorse la celebre abbazia che da lui prese il nome. Il Martirologio Romano promulgato da San Giovanni Paolo II ha fatto chiarezza circa l'identità di questo San Dionigi, distinguendolo dall'omonimo Areopagita, primo vescovo di Atene, con il quale erroneamente era stato identificato nelle precedenti edizioni del Martirologio.

Il sole sorge alle ore 7,43 e tramonta alle ore 19,03

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.