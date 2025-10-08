Direttori delle scuole di sci riuniti per tre giorni di confronto

Confronto, analisi di mercato e nuove opportunità per i professionisti della montagna e per gli ospiti che scelgono le località valdostane. I direttori delle scuole di sci della Valle d’Aosta hanno concluso oggi, mercoledì 8 ottobre, tre intense giornate di incontri ad Alassio, dedicate alla preparazione della nuova stagione invernale.

Una trentina di professionisti si è ritrovata per discutere le novità tecniche e individuare le migliori strategie di gestione delle scuole e dei quasi duemila maestri di sci alpino, fondo e snowboard iscritti all’albo professionale dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS).

Al centro della tavola rotonda sono emersi temi cruciali come gli aspetti fiscali e assicurativi, le proposte per agevolare la multidisciplinarità dei maestri e alcune migliorie da apportare ai corsi di formazione dedicati agli aspiranti.

L’avvocato Federico Parini ha approfondito le questioni legali più attuali, mentre il broker Andrea Murari ha illustrato le novità in campo assicurativo, sottolineando l’obbligatorietà per le scuole di sci di dotarsi di polizze specifiche contro le calamità naturali.

Il referente Francesco Rao ha confermato la prosecuzione del progetto dedicato alle persone con disabilità, realizzato in collaborazione con CVA e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, per rendere sempre più inclusiva la pratica degli sport invernali.

Il nuovo ispettore Giuseppe Lamastra ha ricordato alcuni passaggi fondamentali della legge regionale di riferimento, affiancato dal presidente AVMS, Giuseppe “Beppe” Cuc, che ha posto l’accento sulla collaborazione tra i professionisti valdostani e i maestri stranieri, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La professione del maestro di sci è in continua evoluzione, così come proseguono gli investimenti sugli impianti di risalita da parte delle società di gestione. Nuove seggiovie e funivie sono ormai pronte all’inaugurazione, e diversi progetti futuri sono in fase di partenza: interventi che avranno effetti positivi anche sull’intero sistema della formazione professionale.

Beppe Cuc ed i suoi 'Allievi'

«Anno dopo anno ci rendiamo conto che queste giornate sono formative e preziose per un confronto sulla gestione della categoria» – spiega Beppe Cuc, presidente dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci. – «I giovani direttori e le scuole che operano nelle località più piccole possono trarre spunti e consigli dalle realtà più strutturate. L’obiettivo resta quello di migliorare la gestione e continuare a offrire servizi di qualità agli ospiti che ogni inverno scelgono di affidarsi a noi. È anche un momento di aggiornamento per tutti, utile per adeguarsi a normative in costante evoluzione».