Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale della Valle del Lys

Segnaliamo le modifiche alla circolazione sulle strade regionali, che potrebbero causare disagi temporanei. Vi invitiamo a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le deviazioni indicate, in particolare nelle zone di lavori in corso o interventi di manutenzione. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria della strada regionale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 44 della Valle del Lys, dal km 7+700 in località They Dessous nel Comune di Lillianes al km 8+700in località Capoluogo nel Comune di Fontainemore, dalle ore 7.00 di martedì 7 ottobre alle ore 17 di venerdì 5 dicembre 2025

