Almanach de dimanche 5 octobre saint Gal d’Aoste

Gli impegni mensili del Vescovo Franco
Domenica 5 ottobre
Chiesa parrocchiale di Valtournenche – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale
Lunedì 6 ottobre
Assisi – ore 16.30 – Relazione al Convegno AIPAS “Vivere insieme la speranza sulla soglia del dolore”
Martedì 7 ottobre
Assisi, Santa Maria degli Angeli – ore 8.00 – Santa Messa per il Convegno AIPAS
Mercoledì 8 ottobre
Roma – ore 9.00-16.00 – Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto
Giovedì 9 ottobre
Seminario – ore 12.00 – Incontro con il Vescovo e un gruppo di Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi
Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 18.30 – Concelebrazione eucaristica con Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi
Venerdì 10 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30 – Incontro diocesano di formazione con Mons. Vittorio Viola “L’Eucaristia centro dinamico della vita ordinaria della comunità cristiana”
Sabato 11 ottobre
Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00 – Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié
Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Martino
Domenica 12 ottobre
Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale
Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis – ore 16.30 – Santa Messa nel XXIII° anniversario di fondazione del Monastero
Lunedì 13 ottobre
Vescovado – mattino e pomeriggio – Udienze
Martedì 14 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
Curia vescovile – ore 18.45 – Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano
La Chiesa celebra San Gallo di Aosta Vescovo
I dati essenziali del suo episcopato si ritrovano nel suo epitafio, a lui coevo o quasi, che si conserva nella chiesa di S. Orso in Aosta:
“Hic requiescit in pace
s[an]c[ta]e memori[ae] Gallus
qui vixit in episcopatu
annos XVII menses II dies XX
d[efunctus] p[ie] d[ie] III nonas octobr[is]
duodecies p[ost] c[onsulatum] Paulini iunior[is] v[iri] c[larissimi]
indictione nona.”
Poiché l’anno duodecimo del consolato di Paolino il Giovane, che ebbe la carica nel 534, corrisponde al 546, anno in cui principiò la nona indizione, consegue che Gallo morì il 5 ottobre del 546 e che era stato consacrato la domenica 15 ottobre 528.
Il sole sorge alle ore7,34 e tramonta alle ore 19,03
“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)
La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.