Almanach de dimanche 5 octobre saint Gal d’Aoste

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Domenica 5 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 6 ottobre

Assisi – ore 16.30 – Relazione al Convegno AIPAS “Vivere insieme la speranza sulla soglia del dolore”

Martedì 7 ottobre

Assisi, Santa Maria degli Angeli – ore 8.00 – Santa Messa per il Convegno AIPAS

Mercoledì 8 ottobre

Roma – ore 9.00-16.00 – Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 9 ottobre

Seminario – ore 12.00 – Incontro con il Vescovo e un gruppo di Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 18.30 – Concelebrazione eucaristica con Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

Venerdì 10 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30 – Incontro diocesano di formazione con Mons. Vittorio Viola “L’Eucaristia centro dinamico della vita ordinaria della comunità cristiana”

Sabato 11 ottobre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00 – Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Martino

Domenica 12 ottobre

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis – ore 16.30 – Santa Messa nel XXIII° anniversario di fondazione del Monastero

Lunedì 13 ottobre

Vescovado – mattino e pomeriggio – Udienze

Martedì 14 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Curia vescovile – ore 18.45 – Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

La Chiesa celebra San Gallo di Aosta Vescovo

I dati essenziali del suo episcopato si ritrovano nel suo epitafio, a lui coevo o quasi, che si conserva nella chiesa di S. Orso in Aosta:

“Hic requiescit in pace

s[an]c[ta]e memori[ae] Gallus

qui vixit in episcopatu

annos XVII menses II dies XX

d[efunctus] p[ie] d[ie] III nonas octobr[is]

duodecies p[ost] c[onsulatum] Paulini iunior[is] v[iri] c[larissimi]

indictione nona.”

Poiché l’anno duodecimo del consolato di Paolino il Giovane, che ebbe la carica nel 534, corrisponde al 546, anno in cui principiò la nona indizione, consegue che Gallo morì il 5 ottobre del 546 e che era stato consacrato la domenica 15 ottobre 528.

Il sole sorge alle ore7,34 e tramonta alle ore 19,03

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.