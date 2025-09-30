INPS di Aosta: lo sportello in videochiamata “INPS a casa tua”

Addio code e spostamenti: da venerdì 3 ottobre 2025, l’INPS di Aosta lancia “INPS a casa tua”, lo sportello digitale che permette di parlare con un funzionario direttamente dal divano di casa. Basta una videochiamata per ricevere supporto su:

Conto assicurativo e pensioni

Prestazioni pubbliche

Indennità e ammortizzatori sociali

Il servizio è pensato per rendere semplice ogni passaggio: chiarire dubbi, ricevere consigli e anche inviare o ricevere documenti in tempo reale, proprio come in uno sportello tradizionale.

Prenotare è facilissimo:

Dal portale INPS, area MyINPS, “Prenota un appuntamento”

Con l’app INPS Mobile, sezione “Sportelli di Sede”

Chiamando il contact center INPS (803164 da rete fissa, 06164164 da cellulare)

Oppure recandosi agli sportelli di Prima Accoglienza di Aosta (C.so Battaglione 39), aperti dal lunedì al venerdì, 8.30–12.30

Il giorno dell’appuntamento, nell’area personale del portale o dell’app arriverà il link per la videochiamata: un clic e si è subito in contatto con il funzionario. Sul portale INPS si trova anche una guida pratica per gestire tutto in sicurezza, compreso l’invio e la ricezione dei documenti.

Con “INPS a casa tua”, la Valle d’Aosta prova un piccolo grande passo verso l’assistenza digitale: più comoda, più veloce e a portata di clic.