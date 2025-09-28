Vivere la Santa Messa

La Santa Messa non è solo un rito da seguire, ma il cuore vivo della fede cristiana, il momento in cui il Signore si dona a ciascuno di noi. Per aiutarci a riscoprirne tutta la bellezza e la profondità, le parrocchie di Allein, Doues e Roisan propongono un ciclo di catechesi molto particolare: non incontri a parte, ma spiegazioni che si intrecciano direttamente con la celebrazione.

Dal 4 ottobre all’8 novembre, ogni sabato alle 18.00 ad Allein, ogni domenica alle 9.30 a Doues e alle 11.00 a Roisan, le Sante Messe saranno celebrate dal parroco don Marcello Lanzini, che guiderà la comunità passo dopo passo a comprendere i gesti, le parole e i segni della liturgia.

È un’iniziativa pensata per tutti: anziani, famiglie, giovani e bambini. Perché ciascuno, con la propria sensibilità, possa sentirsi accompagnato e coinvolto in un cammino che non lascia nessuno indietro.

Sarà un tempo prezioso per fermarsi, ascoltare e lasciarsi toccare dalla ricchezza di ciò che viviamo ogni domenica: un invito ad andare oltre l’abitudine, per imparare di nuovo a vivere la Messa con cuore e consapevolezza.