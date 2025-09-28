La truffa dei 50 euro sotto il tergicristallo spaventa gli automobilisti

Una banconota da 50 euro, spesso falsa, lasciata sotto il tergicristallo di un’auto in sosta. È l’ultimo stratagemma escogitato dai malintenzionati nei parcheggi pubblici, una trappola che sfrutta la sorpresa e la distrazione degli automobilisti.

«Il meccanismo è semplice: la vittima accende il motore, vede la banconota e scende subito per raccoglierla. In quei pochi secondi l’auto resta incustodita e il ladro può agire indisturbato», spiega un portavoce della Polizia stradale.

Il bottino varia: borse, portafogli, telefoni lasciati sui sedili, ma in alcuni casi anche l’auto stessa. «Io ho trovato i 50 euro sotto il tergicristallo del mio suv in un parcheggio di periferia. Per fortuna avevo letto un avviso online e non sono sceso subito», racconta Marta, 42 anni, che ha evitato per un soffio il raggiro.

Le vittime più colpite sono spesso anziani, giovani neopatentati o donne sole. «Questi criminali puntano su chi appare più vulnerabile, facendo leva sull’effetto sorpresa e sull’istinto di non lasciarsi sfuggire un’occasione», aggiunge l’ispettore.

Le forze dell’ordine raccomandano sangue freddo: in caso di banconote sospette, chiudere l’auto a chiave prima di scendere, osservare l’ambiente circostante e, se possibile, chiedere l’aiuto di qualcuno. «Mai lasciarsi guidare dall’impulso. Meglio rinunciare a quei 50 euro, che spesso sono pure falsi, piuttosto che rischiare di perdere oggetti ben più preziosi», sottolinea la Polizia.

Il passaparola e i social stanno diventando strumenti fondamentali per arginare il fenomeno. Condividere queste informazioni può salvare potenziali vittime. In fondo, l’avvertimento resta sempre lo stesso: se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è un inganno.