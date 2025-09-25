Un ponte di energia che unisce le Alpi

Da Aosta a Nizza, parte il primo tour transfrontaliero delle Comunità energetiche rinnovabili con il progetto Alcotra RECROSSES promosso da Finaosta S.p.A. e partner francesi e italiani.

L’energia può essere come un filo invisibile che cuce territori e comunità, trasformando confini in legami e montagne in ponti. È con questa immagine che sabato 20 settembre è partito dalla sede di Finaosta S.p.A. il primo tour transfrontaliero delle Comunità energetiche rinnovabili (CER), promosso nell’ambito del progetto Interreg Francia-Italia Alcotra RECROSSES.

Il viaggio, che si snoda in tappe itineranti anche in bicicletta, attraversa la Valle d’Aosta, le province di Torino e Cuneo, fino a raggiungere Nizza e le Alpi Marittime. Lungo il percorso, più di venti CER italiane e francesi hanno l’occasione di incontrarsi, conoscersi, raccontarsi esperienze e sottoscrivere un vero e proprio protocollo di cooperazione transfrontaliera, la Charte de Coopération, che sancisce l’impegno condiviso nella diffusione delle buone pratiche energetiche e nella promozione della sostenibilità.

Il progetto RECROSSES nasce con un obiettivo preciso: rafforzare la collaborazione transfrontaliera attraverso servizi di assistenza tecnica – i cosiddetti One-Stop Shop – a supporto della creazione e gestione di nuove CER. Un modello che permette a cittadini, enti locali, PMI e attori del terzo settore di unirsi per produrre e consumare energia rinnovabile in modo collettivo.

Alla partenza del tour, i rappresentanti di Finaosta S.p.A. e dell’Assessorato regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile hanno accolto le comunità energetiche francesi Centrales Villageoises Le Solaret, EnergiCimes, Région du Condrieu e Perle, che insieme alla valdostana Energ’éthique hanno dato il via alla firma della carta di cooperazione.

“Questo accordo – hanno sottolineato gli organizzatori – rappresenta non solo uno scambio di esperienze, ma anche una dichiarazione di intenti: incrementare nei territori la sostenibilità energetica, favorire l’autonomia e ridurre l’impronta di carbonio, in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione Europea.”

Il CER Tour non è solo un’iniziativa tecnica, ma anche un viaggio culturale e sociale che mostra come l’energia possa diventare terreno di incontro, di apprendimento e di speranza condivisa per un futuro più verde e cooperativo.

Un pont d’énergie qui relie les Alpes

D’Aoste à Nice, démarre le premier tour transfrontalier des Communautés d’énergie renouvelable avec le projet Alcotra RECROSSES, promu par Finaosta S.p.A. et les partenaires français et italiens.

L’énergie peut être comparée à un fil invisible qui coud les territoires et les communautés, transformant les frontières en liens et les montagnes en ponts. C’est avec cette image que, le samedi 20 septembre, est parti du siège de Finaosta S.p.A. le premier tour transfrontalier des Communautés d’énergie renouvelable (CER), dans le cadre du projet Interreg France-Italie Alcotra RECROSSES.

Le voyage, ponctué d’étapes itinérantes parfois à vélo, traverse la Vallée d’Aoste, les provinces de Turin et de Coni, jusqu’à atteindre Nice et les Alpes-Maritimes. Tout au long du parcours, plus de vingt CER italiennes et françaises auront l’occasion de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de signer un véritable protocole de coopération transfrontalière, la Charte de Coopération, qui consacre un engagement commun à diffuser les bonnes pratiques énergétiques et à promouvoir la durabilité.

Le projet RECROSSES est né avec un objectif clair : renforcer la coopération transfrontalière grâce à des services d’assistance technique – les One-Stop Shops – destinés à soutenir la création et la gestion de nouvelles CER. Un modèle qui permet aux citoyens, aux collectivités locales, aux PME et aux acteurs du tiers secteur de s’unir pour produire et consommer ensemble une énergie renouvelable.

Au départ du tour, les représentants de Finaosta S.p.A. et de l’Assessorat régional du Développement économique, de la Formation et du Travail, des Transports et de la Mobilité durable ont accueilli les communautés énergétiques françaises Centrales Villageoises Le Solaret, EnergiCimes, Région du Condrieu et Perle, qui, avec la valdôtaine Energ’éthique, ont donné le coup d’envoi à la signature de la charte de coopération.

« Cet accord – ont souligné les organisateurs – représente non seulement un échange d’expériences, mais aussi une déclaration d’intentions : accroître la durabilité énergétique dans les territoires, favoriser l’autonomie et réduire l’empreinte carbone, en ligne avec les objectifs climatiques de l’Union européenne. »

Le CER Tour n’est pas seulement une initiative technique, mais aussi un voyage culturel et social qui montre comment l’énergie peut devenir un terrain de rencontre, d’apprentissage et d’espoir partagé pour un avenir plus vert et coopératif.