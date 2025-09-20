Ristori tempestivi per le alluvioni del 16 e 17 aprile 2025: scade il 28 settembre per le domande

Gli eventi alluvionali del 16 e 17 aprile hanno colpito duramente il territorio valdostano, ma la risposta della Regione è stata immediata. Grazie al coordinamento del Commissario delegato e dell’assessorato ai lavori pubblici, sono stati attivati i ristori per privati e attività economiche: un sostegno fondamentale per il ripristino delle abitazioni, dei beni mobili e la continuità delle imprese locali.

Il termine per presentare le domande scade domenica 28 settembre e la procedura, completamente digitale, permette una gestione rapida e trasparente delle istanze. I cittadini possono accedere alla piattaforma dedicata qui, compilando la modulistica online e ricevendo conferma immediata dell’avvenuta trasmissione.

Oltre alla piattaforma, la Regione mette a disposizione numeri telefonici dedicati per supporto e informazioni: 0165/527505 – 527512 – 527514 – 527510.

Con questo approccio, la Valle d’Aosta dimostra come tempestività e organizzazione possano fare la differenza nella gestione delle emergenze, proteggendo la comunità e salvaguardando l’economia locale, senza lasciare indietro cittadini e imprese colpite dagli eventi straordinari.

📅 Scadenza domande: 28 settembre 2025

🛠 Destinatari dei ristori:

Privati: ripristino abitazioni e beni mobili

Attività economiche e produttive: ripristino danni e sostegno alla continuità operativa

💻 Modalità di presentazione:

Esclusivamente online

Piattaforma dedicata: https://dannicalamita.regione.vda.it/GestioneEmergenze/Home

Compilazione modulistica digitale obbligatoria

📞 Numeri utili per informazioni:

0165/527505

0165/527512

0165/527514

0165/527510

⚡ Evidenza:

Interventi rapidi e coordinati dall’assessorato ai lavori pubblici

Supporto alla ripresa economica e alla protezione del territorio