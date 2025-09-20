Ristori tempestivi per le alluvioni del 16 e 17 aprile 2025: scade il 28 settembre per le domande

Gli eventi alluvionali del 16 e 17 aprile hanno colpito duramente il territorio valdostano, ma la risposta della Regione è stata immediata. Grazie al coordinamento del Commissario delegato e dell’assessorato ai lavori pubblici, sono stati attivati i ristori per privati e attività economiche: un sostegno fondamentale per il ripristino delle abitazioni, dei beni mobili e la continuità delle imprese locali.
Il termine per presentare le domande scade domenica 28 settembre e la procedura, completamente digitale, permette una gestione rapida e trasparente delle istanze. I cittadini possono accedere alla piattaforma dedicata qui, compilando la modulistica online e ricevendo conferma immediata dell’avvenuta trasmissione.
Oltre alla piattaforma, la Regione mette a disposizione numeri telefonici dedicati per supporto e informazioni: 0165/527505 – 527512 – 527514 – 527510.
Con questo approccio, la Valle d’Aosta dimostra come tempestività e organizzazione possano fare la differenza nella gestione delle emergenze, proteggendo la comunità e salvaguardando l’economia locale, senza lasciare indietro cittadini e imprese colpite dagli eventi straordinari.
📅 Scadenza domande: 28 settembre 2025
🛠 Destinatari dei ristori:
Privati: ripristino abitazioni e beni mobili
Attività economiche e produttive: ripristino danni e sostegno alla continuità operativa
💻 Modalità di presentazione:
Esclusivamente online
Piattaforma dedicata: https://dannicalamita.regione.vda.it/GestioneEmergenze/Home
Compilazione modulistica digitale obbligatoria
📞 Numeri utili per informazioni:
0165/527505
0165/527512
0165/527514
0165/527510
⚡ Evidenza:
Interventi rapidi e coordinati dall’assessorato ai lavori pubblici
Supporto alla ripresa economica e alla protezione del territorio