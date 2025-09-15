Almanach de mardi 16 septembre ss. Cornélius et Cyprien

Gli impegni del Vescovo Franco Lovignana

Mercoledì 17 e giovedì 18 settembre

Seminario vescovile di Aosta

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Sabato 20 settembre

Aosta, Convento San Giuseppe – ore 10.00

Incontro con i consacrati all’inizio dell’anno pastorale

Lunedì 22 – mercoledì 24 settembre

Gorizia

Consiglio episcopale permanente della C.E.I.

Venerdì 26 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 27 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

S. Cresime per diverse Unità parrocchiali

Chiesa parrocchiale di Gaby – ore 18.30

S. Cresime

Domenica 28 settembre

Chiesa parrocchiale di Sarre – ore 10.30

S. Messa per la festa patronale

Chiesa Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

S. Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani

Lunedì 29 settembre

Curia vescovile – ore 15.00

Consiglio diocesano affari economici

Martedì 30 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 17.00

Riunione del Gruppo di lavoro per il proprio diocesano

La Chiesa celebra Santi Cornelio e Cipriano Papa e Vescovo, martiri

Memoria dei santi martiri Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, dei quali il 14 settembre si ricordano la deposizione del primo e la passione del secondo, mentre oggi il mondo cristiano li loda con una sola voce come testimoni di amore per quella verità che non conosce cedimenti, da loro professata in tempi di persecuzione davanti alla Chiesa di Dio e al mondo.

SAN CORNELIO, originario di Roma, fu eletto papa nel 251 per la sua umiltà e la sua bontà, dopo un periodo di sede vacante a causa della violenta persecuzione di Decio. L'eretico Noviziano lo contrastò scatenando uno scisma ma Cornelio fu riconosciuto da quasi tutti i vescovi, primo fra tutti S. Cipriano. Morì nel 253, imprigionato a Civitavecchia, durante la persecuzione di Gallo.

SAN CIPRIANO, vescovo e martire, nacque a Cartagine verso il 210. Dopo tre anni dalla sua conversione al Cristianesimo, fu eletto vescovo della sua città. Ritiratosi in clandestinità durante la persecuzione di Valeriano, venuto a conoscenza di essere stato condannato a morte, tornò a Cartagine per dare testimonianza di fronte ai propri fedeli e venne decapitato nel 258.

Il sorge alle ore7,07e tramonta alle ore 19,43

«La politica sia una missione basata sulla legge naturale (…) non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene.» (Papa Leone XIV)

Questa frase, pronunciata durante un incontro con parlamentari di 68 Paesi nel corso del Giubileo dei governanti, trasforma la politica da mera carriera a impegno etico e comunitario. Leone XIV invoca la legge naturale — quella che non è scritta dall’uomo, ma percepita universalmente come guida alla giustizia — come stella polare per governare responsabilmente. Politici non più tecnici o opportunisti, ma missionari del bene comune, che promuovano libertà religiosa, dialogo interreligioso e affrontino sfide moderne (come l'intelligenza artificiale) in favore delle nuove generazioni.