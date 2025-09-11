Insieme contro la dermatite nodulare: la gratitudine dei veterinari valdostani

L’emergenza sanitaria che ha colpito il settore zootecnico valdostano con la diffusione della Dermatite Nodulare (Lumpy Skin Disease) è stata affrontata con professionalità, dedizione e unità di intenti. L’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta desidera esprimere la propria sincera gratitudine ai professionisti che hanno operato sul campo, contribuendo a salvaguardare la salute del bestiame e la sicurezza delle aziende agricole.

Un ringraziamento particolare va ai Medici Veterinari, sia dell’Azienda USL sia liberi professionisti convenzionati, che insieme ad Anaborava hanno lavorato con competenza e spirito di servizio. Fondamentale è stato anche il coordinamento dell’Assessorato regionale alla Sanità, che ha permesso di unire risorse ed energie verso un obiettivo comune: la biosicurezza del patrimonio zootecnico valdostano.

Accanto a loro, un ruolo prezioso è stato svolto dai collaboratori dell’USL, dai giovani tecnici dell’Institut Agricole Régional e dell’AREV, capaci di mettere entusiasmo e intraprendenza al servizio della comunità. Un grazie sincero va inoltre al Corpo forestale, che ha messo a disposizione attrezzature e mezzi, e naturalmente agli allevatori, che hanno dimostrato disponibilità e senso di responsabilità.

Questa esperienza dimostra ancora una volta che la collaborazione, quando è sincera e concreta, può trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. L’Ordine dei Medici Veterinari esprime con orgoglio la soddisfazione di aver contribuito a un risultato che non è soltanto tecnico, ma anche umano e collettivo.

In Valle d’Aosta, di fronte alle sfide, si vince insieme.