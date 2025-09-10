Allevatori, via libera alle deroghe per cause di forza maggiore legate a DNC/LSD

L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali ha reso noto che le strutture competenti del Dipartimento agricoltura, in collaborazione con AREA VdA, hanno predisposto la modulistica per consentire agli allevatori interessati di richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore legata alle disposizioni sanitarie su DNC e LSD. La misura riguarda la necessità di riportare anticipatamente al fondovalle le mandrie o i singoli animali provenienti dal territorio valdostano e piemontese, secondo quanto previsto dal quadro normativo condiviso tra le due Regioni.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore permette di presentare istanza di deroga ad alcuni impegni collegati ai premi dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale. Per i pagamenti diretti gli allevatori dovranno rivolgersi all’organismo pagatore competente, AGEA o ARPEA, mentre per le misure di sviluppo rurale la domanda andrà inoltrata ad AREA VdA tramite il modulo dedicato.

Il provvedimento si inserisce in un contesto di emergenza sanitaria che rischiava di penalizzare gli operatori del settore con la riduzione o la perdita degli aiuti comunitari e regionali a causa di inadempienze non imputabili agli allevatori. Per questo, la Regione ha ritenuto opportuno adottare gli adeguamenti amministrativi necessari a tutelare le aziende agricole valdostane.

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale della Regione, nella sezione Agricoltura, e presso i CAA.