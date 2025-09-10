Via Brocherel, pubblicato il bando per il completamento e la gestione del centro sociosanitario

È stato pubblicato sul portale telematico Place VDA il bando per l’affidamento del completamento dell’edificazione e della futura gestione del centro polivalente sociosanitario e del poliambulatorio di via Brocherel ad Aosta, attraverso la formula del partenariato pubblico-privato. Le candidature potranno essere presentate fino al 31 ottobre alle ore 12, mentre la seduta pubblica di avvio della gara è fissata per il 3 novembre. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura segue l’approvazione, avvenuta in Consiglio comunale lo scorso luglio, della sostanziale adeguatezza della proposta progettuale avanzata dal Consorzio Zenit sociale agli indirizzi condivisi con Regione, Comune e Azienda USL nell’ambito dell’Accordo di programma del 2021.

Il progetto prevede la realizzazione di un centro socio-assistenziale con 68 posti letto suddivisi in tre nuclei, di cui uno al terzo piano attrezzato con ossigeno, e di un centro diurno per 25 utenti al piano terreno, collegato con la struttura residenziale tramite spazi comuni e di socializzazione. È inoltre previsto un poliambulatorio che sarà gestito direttamente dall’Azienda USL e ospitato nei piani terreno, primo, secondo e interrato della manica ovest. La concessione comprenderà sia la realizzazione delle opere sia la gestione della struttura per una durata di 30 anni.

L’intervento riguarda l’edificio situato tra corso Ivrea, via Brocherel e via Monte Emilius, destinato fin dal 1997 a centro sociosanitario nell’ambito di un Accordo di programma tra Regione, Comune e USL. I lavori, iniziati nel 2005, si erano interrotti nel 2009 a causa del fallimento dell’impresa appaltatrice, lasciando incompiuto un progetto di rilevanza strategica per la città e la comunità valdostana.

L’assessora alle Politiche sociali, abitative e Pari Opportunità sottolinea che l’avvio della gara rappresenta un passaggio decisivo per chiudere una vicenda rimasta in sospeso per oltre quindici anni. «Con questa procedura – ha dichiarato – sarà finalmente possibile completare e attivare una struttura in grado di fornire una risposta concreta ai bisogni socio-assistenziali e sanitari della Valle d’Aosta. Il partenariato pubblico-privato ci permette di coniugare l’interesse pubblico con la capacità realizzativa del privato, aprendo la strada a un modello di gestione sostenibile e innovativo».

Via Brocherel in numeri

📅 Scadenza candidature: 31 ottobre 2025, ore 12

📅 Seduta pubblica di gara: 3 novembre 2025, ore 14.30

📊 Durata concessione: 30 anni

🏥 Posti letto centro socio-assistenziale: 68 (tre nuclei, uno attrezzato con ossigeno)

👵 Centro diurno per anziani: 25 utenti

🩺 Poliambulatorio USL: piano terreno, primo, secondo e interrato (manica ovest)

📍 Localizzazione: area tra corso Ivrea, via Brocherel e via Monte Emilius

🏗️ Lavori iniziati: novembre 2005

⛔ Interruzione lavori: inizio 2009, per fallimento impresa appaltatrice

✅ Ripartenza: bando pubblicato il 10 settembre 2025