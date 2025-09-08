Stangata autunnale, crescono le spese per l’alimentazione

Al rientro dalle vacanze – per chi se le è potute permettere – ad attendere le famiglie, come ogni anno, ci sarà un autunno “caldo” sul fronte dei prezzi. L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato l’importo della stangata autunnale che nel 2025 aumenta, nonostante la frenata dei costi dei beni energetici e quella dei testi scolastici.
Nel dettaglio, le famiglie dovranno far fronte a una spesa di 2.981,10 euro per le bollette, la TARI, le spese per il riscaldamento, per i libri e il materiale scolastico, per la salute (visto che molti rimandano al rientro dalle vacanze l’appuntamento con visite e accertamenti). L’aumento dei costi di tale voce (+1,5%), unito a tempi di attesa sempre più lunghi per ottenere visite ed esami presso la sanità pubblica, si traduce spesso in una progressiva rinuncia alle cure.
A queste cifre onerose si aggiungono i rincari sul fronte dell’alimentazione, settore sul quale le famiglie continuano a operare tagli e rinunce, a causa dell’accelerazione dei prezzi avvenuta soprattutto negli ultimi mesi. In autunno, ulteriori rialzi faranno lievitare la spesa per questa voce a 1.697,50 euro.
Sono in aumento anche i costi dei condomini, che quest’anno registrano un rincaro del +3,3%. Una nota positiva arriva invece dai carburanti, che – rispetto ai picchi degli scorsi anni – segnano una diminuzione.
Stangata autunnale – Confronto 2024/2025
Voce
2024
2025
Var. %
Scuola (libri, dizionari, parte del corredo)
1.022,77 €
995,90 €
-2,6%
Esami/visite mediche
277,80 €
281,90 €
1,5%
Bollette (acqua, luce, gas, telefonia)
1.094,18 €
1.120,70 €
2,4%
TARI (seconda rata)
182,40 €
182,90 €
0,3%
Riscaldamento (prima rata)
393,20 €
399,70 €
1,7%
Totale
2.970,35 €
2.981,10 €
0,4%
Voce aggiuntiva
2024
2025
Var. %
Alimentazione
1.629,00 €
1.697,50 €
4,2%
Benzina
538,50 €
508,50 €
-5,6%
Condominio
450,00 €
465,00 €
3,3%
“Queste spese risulteranno ancora troppo onerose per molte famiglie, considerata la stagnazione dei salari e la notevole perdita di potere d’acquisto dei redditi fissi.
Per questo è opportuno che il Governo torni con urgenza ad occuparsi dei cittadini e adotti alcuni provvedimenti per arginare i rincari e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie:
la rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo (che consentirebbe un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia);
la creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e un’azione determinata contro la povertà alimentare;
lo stanziamento di risorse adeguate alla sanità pubblica e per il diritto allo studio;
una riforma fiscale equa, davvero tesa a sostenere i redditi medio-bassi.”