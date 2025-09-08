Stangata autunnale, crescono le spese per l’alimentazione

Al rientro dalle vacanze – per chi se le è potute permettere – ad attendere le famiglie, come ogni anno, ci sarà un autunno “caldo” sul fronte dei prezzi. L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato l’importo della stangata autunnale che nel 2025 aumenta, nonostante la frenata dei costi dei beni energetici e quella dei testi scolastici.

Nel dettaglio, le famiglie dovranno far fronte a una spesa di 2.981,10 euro per le bollette, la TARI, le spese per il riscaldamento, per i libri e il materiale scolastico, per la salute (visto che molti rimandano al rientro dalle vacanze l’appuntamento con visite e accertamenti). L’aumento dei costi di tale voce (+1,5%), unito a tempi di attesa sempre più lunghi per ottenere visite ed esami presso la sanità pubblica, si traduce spesso in una progressiva rinuncia alle cure.

A queste cifre onerose si aggiungono i rincari sul fronte dell’alimentazione, settore sul quale le famiglie continuano a operare tagli e rinunce, a causa dell’accelerazione dei prezzi avvenuta soprattutto negli ultimi mesi. In autunno, ulteriori rialzi faranno lievitare la spesa per questa voce a 1.697,50 euro.

Sono in aumento anche i costi dei condomini, che quest’anno registrano un rincaro del +3,3%. Una nota positiva arriva invece dai carburanti, che – rispetto ai picchi degli scorsi anni – segnano una diminuzione.

Stangata autunnale – Confronto 2024/2025

Voce 2024 2025 Var. % Scuola (libri, dizionari, parte del corredo) 1.022,77 € 995,90 € -2,6% Esami/visite mediche 277,80 € 281,90 € 1,5% Bollette (acqua, luce, gas, telefonia) 1.094,18 € 1.120,70 € 2,4% TARI (seconda rata) 182,40 € 182,90 € 0,3% Riscaldamento (prima rata) 393,20 € 399,70 € 1,7% Totale 2.970,35 € 2.981,10 € 0,4%

Voce aggiuntiva 2024 2025 Var. % Alimentazione 1.629,00 € 1.697,50 € 4,2% Benzina 538,50 € 508,50 € -5,6% Condominio 450,00 € 465,00 € 3,3%

“Queste spese risulteranno ancora troppo onerose per molte famiglie, considerata la stagnazione dei salari e la notevole perdita di potere d’acquisto dei redditi fissi.

Per questo è opportuno che il Governo torni con urgenza ad occuparsi dei cittadini e adotti alcuni provvedimenti per arginare i rincari e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie:

la rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo (che consentirebbe un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia);

la creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e un’azione determinata contro la povertà alimentare;

lo stanziamento di risorse adeguate alla sanità pubblica e per il diritto allo studio;

una riforma fiscale equa, davvero tesa a sostenere i redditi medio-bassi.”