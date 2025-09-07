Contributo alla formazione e autoformazione del personale docente

Nei giorni scorsi, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni procedurali e le modalità di presentazione delle istanze per l’erogazione dell’importo di 500 euro destinato alla formazione e autoformazione del personale docente negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 compresi, da parte dei docenti che, negli anni scolastici indicati, sono stati assunti con contratto a tempo determinato in servizio fino al termine delle attività didattiche ed educative (30 giugno) o dell’anno scolastico di riferimento (31 agosto).

Le istruzioni e i fac-simile delle istanze, anche in formato editabile, sono resi disponibili su webécole, all’indirizzo: https://scuole.vda.it/bonus-500-00-euro