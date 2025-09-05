Dalla Giunta soldi freschi per gli impianti: a Rapy 2,5 milioni, a Roisan il nuovo manto

In particolare, è stato avviato un percorso condiviso con il Comune di Verrayes per la riqualificazione e il potenziamento dell’area sportiva di Rapy, che comprende anche la pista di skiroll riconosciuta come infrastruttura di interesse regionale ai sensi della legge 16/2007. L’obiettivo è giungere a un accordo di programma che valorizzi l’impianto, ne accresca l’attrattività e consenta la pratica di ulteriori discipline sportive, con un’attenzione particolare alla riqualificazione di specifici ambiti dell’area.

Per sostenere l’intervento, la legge regionale di assestamento del bilancio del 15 luglio 2025 ha già previsto uno stanziamento di 2,5 milioni di euro.

Oltre a Verrayes, la Giunta ha approvato un contributo di 257.649,18 euro per il rifacimento del manto sintetico del campo sportivo di Roisan. Il finanziamento, previsto sempre dalla legge regionale 16/2007, servirà a coprire in parte i costi della manutenzione straordinaria, garantendo la funzionalità e la fruibilità dell’impianto da parte della comunità locale.

Con questi provvedimenti, la Regione conferma l’impegno a mantenere e sviluppare il patrimonio sportivo valdostano, rafforzando il legame tra infrastrutture, pratica sportiva e qualità della vita nei territori.