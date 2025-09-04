Almanach de vendredi 5 septembre sainte Thérèse de Calcutta

Gli impegni del Vescovo Franco Lovignana

Sabato 6 settembre

Pila – Eremo di San Grato – ore 20.30

Route e Santa Messa con i giovani

Domenica 7 settembre

Cattedrale – ore 15.00

S. Messa stazionale e processione per la Solennità di San Grato patrono della Città e della Diocesi

Lunedì 8 settembre

Courmayeur, Santuario di Notre-Dame de la Guérison

ore 9.30 Processione

ore 11.00 S. Messa

Martedì 9 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 18.15

Formazione Ordo Virginum

Giovedì 11 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 13 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 14 settembre

Borgosesia – ore 10.00

S. Messa in onore di San Grato

Lunedì 15 – martedì 16 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

“Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale

Lunedì 15 settembre

Curia vescovile – ore 18.45

Segreteria del Consiglio pastorale diocesano



La Chiesa celebra Santa Teresa di Calcutta (Agnes Gonxha Bojaxiu) Vergine, Fondatrice

Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale Macedonia da una famiglia albanese, a 18 anni concretizzò il suo desiderio di diventare suora missionaria ed entrò nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno dopo giunse in India. Nel 1931 emise i primi voti, prendendo il nuovo nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù (scelto per la sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni insegnò storia e geografia alle allieve del collegio di Entally, nella zona orientale di Calcutta. Il 10 settembre 1946, mentre era in treno diretta a Darjeeling per gli esercizi spirituali, avvertì la “seconda chiamata”: Dio voleva che fondasse una nuova congregazione. Il 16 agosto 1948 uscì quindi dal collegio per condividere la vita dei più poveri tra i poveri.Il suo nome è diventato sinonimo di una carità sincera e disinteressata, vissuta direttamente e insegnata a tutti. Dal primo gruppo di giovani che la seguirono sorse la congregazione delle Missionarie della Carità, poi espanse in quasi tutto il mondo. Morì a Calcutta il 5 settembre 1997. È stata beatificata da san Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 ed infine canonizzata da Papa Francesco domenica 4 settembre 2016.

Il sorge alle ore 6,50 e tramonta alle ore 20,10

«La politica sia una missione basata sulla legge naturale (…) non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene.» (Papa Leone XIV)

Questa frase, pronunciata durante un incontro con parlamentari di 68 Paesi nel corso del Giubileo dei governanti, trasforma la politica da mera carriera a impegno etico e comunitario. Leone XIV invoca la legge naturale — quella che non è scritta dall’uomo, ma percepita universalmente come guida alla giustizia — come stella polare per governare responsabilmente. Politici non più tecnici o opportunisti, ma missionari del bene comune, che promuovano libertà religiosa, dialogo interreligioso e affrontino sfide moderne (come l'intelligenza artificiale) in favore delle nuove generazioni.