Almanach de jeudi 28 aout saint Augustin

La Chiesa celebra Sant' Agostino Vescovo e dottore della Chiesa

Sant'Agostino nasce in Africa a Tagaste, nella Numidia - attualmente Souk-Ahras in Algeria - il 13 novembre 354 da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Dalla madre riceve un'educazione cristiana, ma dopo aver letto l'Ortensio di Cicerone abbraccia la filosofia aderendo al manicheismo. Risale al 387 il viaggio a Milano, città in cui conosce sant'Ambrogio. L'incontro si rivela importante per il cammino di fede di Agostino: è da Ambrogio che riceve il battesimo. Successivamente ritorna in Africa con il desiderio di creare una comunità di monaci; dopo la morte della madre si reca a Ippona, dove viene ordinato sacerdote e vescovo. Le sue opere teologiche, mistiche, filosofiche e polemiche - quest'ultime riflettono l'intensa lotta che Agostino intraprende contro le eresie, a cui dedica parte della sua vita - sono tutt'ora studiate. Agostino per il suo pensiero, racchiuso in testi come «Confessioni» o «Città di Dio», ha meritato il titolo di Dottore della Chiesa. Mentre Ippona è assediata dai Vandali, nel 429 il santo si ammala gravemente. Muore il 28 agosto del 430 all'età di 76 anni.

Il sorge alle ore 6,42 e tramonta alle ore 20,23

“La politica ha giustamente diritto di essere definita “la forma più alta della carità”… se consideriamo il servizio che la vita politica rende alla società e al bene comune.» (Papa Leone XIV)

Secondo Leone XIV (e richiamando Pio XI e Francesco), fare politica non è solo un compito pratico o tecnico, ma un atto di carità concreta al servizio della comunità. Ai politici spetta promuovere equità e proteggere i più vulnerabili, mettendo al centro la comunità anziché interessi personali vaticannews.va. La politica non è potere, ma responsabilità di restituire dignità, opportunità, giustizia a tutti, soprattutto ai più fragili.