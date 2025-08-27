Marché au Fort: termine iscrizioni venerdì 29 agosto 2025

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali ricorda che il termine per le iscrizioni al Marché au Fort 2025 è fissato per venerdì 29 agosto 2025.
Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa, che si svolgerà a Bard nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, possono trovare tutte le informazioni e la modulistica necessaria all’iscrizione sul sito istituzionale della Regione al seguente link:
https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/Manifestazioni-2025/marcheaufort_i.aspx
La domanda di partecipazione a Marché au Fort dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC (agricoltura@pec.regione.vda.it ).
Per ogni informazione è possibile contattare l’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali -Ufficio promozione - ai seguenti recapiti telefonici 0165 27 5220/5277.