Master A19 Mnemosine in Filosofia e Storia: Percorsi formativi strategici per l’insegnamento nelle scuole superiori

I Master A19 Mnemosine – Filosofia e Storia si configurano come percorsi di studio altamente qualificanti e funzionali per tutti coloro che intendono accedere all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, in particolare nella classe di concorso A-19, che consente l’insegnamento delle discipline Filosofia e Storia.

Realizzati in collaborazione con l’Università Unicamillus di Roma, i Master A19 promossi da Mnemosine sono strutturati per completare il piano di studi universitario, colmare eventuali lacune nei crediti formativi universitari (CFU), e acquisire nuove competenze didattiche, pedagogiche e digitali, ormai imprescindibili nel contesto scolastico attuale.

Obiettivi formativi del Master A19

Il Master A19 nasce con l’obiettivo primario di fornire una preparazione disciplinare solida e aggiornata nei due ambiti principali della classe di concorso A-19: la Filosofia e la Storia. Ma non solo. Il percorso formativo intende anche:

● Favorire lo sviluppo di competenze didattiche e metodologiche specifiche per l’insegnamento della Storia e della Filosofia nella scuola secondaria;

● Fornire, ove necessario, i CFU mancanti per completare i requisiti di accesso alla classe di concorso A-19.

Il Master è pensato per laureati in discipline umanistiche e filosofiche che vogliano rendere pienamente spendibile il proprio titolo di studio nel sistema scolastico italiano.

Caratteristiche e struttura del Master

Il Master A19 Mnemosine si articola su un anno accademico, per un totale di 1500 ore corrispondenti a 60 CFU, come previsto dalla normativa sui master universitari di I livello.

Modalità di svolgimento

Il Master è interamente fruibile in modalità blended, cioè:

● Didattica online su piattaforma e-learning attiva H24, con dispense scaricabili, esercitazioni intermedie e test di fine modulo;

● prove finali in presenza, in una delle sedi regionali convenzionate;

● Assistenza continua da parte di tutor didattici ed esperti di orientamento alla professione docente.

Questa modalità consente di conciliare lo studio con gli impegni lavorativi e familiari, ed è particolarmente adatta a chi già opera nel mondo della scuola o sta preparando i concorsi.

Tra i punti di forza di questo master, c’è senza dubbio la modalità di erogazione completamente online. Le lezioni sono disponibili 24 ore su 24 tramite una piattaforma intuitiva e accessibile da qualsiasi dispositivo. Questo significa che ogni studente può organizzare il proprio percorso di studio secondo i propri ritmi e impegni personali o professionali, senza dover rinunciare alla qualità dei contenuti o al supporto formativo.

Prova finale

Il percorso si conclude con una tesina finale da discutere davanti a una commissione, in presenza in una delle tante sedi disponibili in tutta Italia. Il saggio finale può vertere su un tema storico-filosofico, a scelta del corsista.

Destinatari e requisiti di accesso

Il Master A19 è rivolto a tutti i laureati (triennali e magistrali) che vogliano:

● Accedere alla classe di concorso A-19 Filosofia e Storia;

● Completare i CFU richiesti nei SSD previsti dalla normativa MIUR (M-FIL, M-STO);

● Avere un titolo valutabile nei concorsi e nelle GPS;

● Rafforzare le proprie competenze per una carriera nella scuola secondaria.

Costi e rateizzazione

Uno degli elementi distintivi dei Master Mnemosine è la convenienza economica e la possibilità di rateizzare l’importo, rendendo il percorso accessibile anche a chi ha risorse limitate.

Costo complessivo

Il costo totale del Master è di € 690,00. Tuttavia, utilizzando la promozione CT25, è possibile usufruire di uno sconto di 60 euro, pagando in questo modo € 630,00 pagabile in tre rate:

● Prima rata: € 190,00 al momento dell’iscrizione

● Seconda rata: € 160,00 entro 30 giorni dall’immatricolazione

● Terza rata: € 160,00 entro 60 giorni dall’immatricolazione

● Quarta rata: € 120,00 entro 90 giorni dall’immatricolazione

Il pagamento avviene attraverso il sistema PagoPa.

Spendibilità del titolo

Il titolo di Master Universitario di I livello rilasciato a fine percorso è legalmente riconosciuto e pienamente valutabile nei concorsi scuola, GPS e percorsi abilitanti.

Conclusione

La scuola italiana ha sempre più bisogno di docenti preparati, motivati e aggiornati. I Master A19 Filosofia e Storia promossi da Mnemosine rappresentano un ponte tra formazione accademica e lavoro nella scuola, offrendo strumenti concreti per entrare nel mondo dell’insegnamento con le carte in regola.

Se sei laureato in Filosofia, Storia o discipline affini, e vuoi rendere il tuo titolo immediatamente spendibile per insegnare, questo Master potrebbe essere il tuo prossimo passo.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.